Bundespolizei findet Dieb durch Standortermittlung

Mittels der GPS-Technik, mit deren Hilfe die Standorte von Personen oder Objekten nachverfolgt werden können, hat die Polizei einen Diebstahl aufgeklärt. Das gestohlene Objekt befindet sich mittlerweile wieder in den Händen seines Eigentümers, steht es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Am vergangenen Sonntagnachmittag sind die Bundespolizisten im Bahnhof Lindau-Reutin auf einen Mann und eine Frau aufmerksam geworden, die auf Beamte der Landespolizei warteten. Der 29-Jährige habe angegeben, am Morgen in einem Zug von Ravensburg nach Friedrichshafen sein neues I-Phone am Sitzplatz liegengelassen zu haben, heißt es weiter. Nun hatte er das teure Handy durch eine Tracking-App auf dem Bahnsteig, vermutlich im Besitz einer Frau, wiedergefunden.

Die mutmaßliche Finderin hatte dem Mann das Smartphone aber nicht zurückgeben wollen, weswegen er die Polizei verständigte. Aber auch auf die Ansprache der Polizisten habe die Frau nicht reagiert.

Der Geschädigte spielte daraufhin über die App den Signalton ab, der aus der Tragetasche der Frau ertönte. Die Beamten fanden in der Tasche nicht nur das Smartphone des Mannes, sondern auch zwei weitere mutmaßlich gestohlene oder unterschlagene Handys. Die 29-Jährige war nicht in der Lage, die beiden Geräte zu entsperren. Daraufhin wurden diese von den Beamten sichergestellt.

Als die Polizisten die Fingerabdrücke überprüften, konnten sie nicht nur die Identität der Frau feststellen. Sie fanden außerdem heraus, dass diese bereits von Justizbehörden aus vier Bundesländern wegen Diebstahls, Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen gesucht wurde.

Die 29-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Unterschlagung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wurde sie später auf freien Fuß gesetzt.