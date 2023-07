Bundespolizei bringt Pakistaner in Haft

Die Bundespolizei hat am Mittwoch, 19. Juli, drei pakistanische Migranten in Zurückweisungshaft eingeliefert. Die Männer hatten am Vortag versucht, unerlaubt mit dem Fernbus nach Deutschland einzureisen, heißt es in einem Bericht.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Dienstag am Grenzübergang Hörbranz die Insassen eines Fernreisebusses von Rom nach Frankfurt. Ein 29–jähriger Pakistaner konnte den Beamten nur seinen italienischen Ausweis, welcher jedoch nicht zur Einreise berechtigt, sowie eine italienische Verlustbescheinigung über seinen abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen.

Die Bundespolizisten stellten außerdem eine Ausschreibung zur Abschiebung fest und ermittelten, dass der 29–Jährige erstmals im Sommer 2015 nach Deutschland eingereist war. Nachdem der Asylantrag des Mannes abgelehnt und ihm die Abschiebung angedroht worden war, tauchte er in Italien unter. Dort war er, wie vormals in Ungarn, als Asylbewerber registriert worden.

Im Bus reiste auch ein 21–jähriger Pakistaner, der bis auf seine pakistanische Identitätskarte keine weiteren einreise– und aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnte. Ein weiterer Landsmann, 28 Jahre alt, war gänzlich ausweislos.

Die Bundespolizisten führten die drei Pakistaner beim Amtsgericht Lindau vor und lieferten sie anschließend in die Abschiebhaftanstalt Eichstätt beziehungsweise am Flughafen München ein. Es ist geplant, die Migranten auf dem Luftweg in ihr Heimatland zurückzuweisen.