Lindau

Bundespolizei bringt gesuchten Straftäter in Haft

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Lindauer Bundespolizei h at am Montag einen europaweit per Haftbefehl gesuchten Rumänen hinter Gitter gebracht. Der Fernbusreisende war am Vortag am Grenzübergang Hörbranz (A 96) mit gefälschten Dokumenten ertappt worden.