Vorn zur Straße hin eine Bushaltestelle, ansonsten von zwei Seiten zugeparkt: Das ist der Brunnen an der Rickenbacher Straße. Er soll nun aber an seinem historisch angestammten Platz bleiben. Auf dem künftigen Dorfplatz in der kleinen Neubausiedlung nebenan soll ein Gedenkstein aufgestellt werden.

(Foto: Evi Eck-Gedler )