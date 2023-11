Farid und Fareidon Azizi haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Farid wurde trotz gelungener Integration abgeschoben. Auch Fareidon drohte das gleiche Schicksal. Doch durch die Hilfe und Unterstützung von Familie und Freunden sind beide wieder in Lindau glücklich.

Farid und Fareidon Azizi strahlen Lebensmut aus. Ihre freundliche und offene Art lässt kaum erahnen, was sie durchgemacht haben. Flucht, Abschiebung oder die Angst davor, Verzweiflung und Sorgen durchziehen ihren Lebensweg. Dennoch haben die Brüder nie ihre Hoffnung verloren.

Inzwischen haben sie solide Berufsausbildungen abgeschlossen und arbeiten auf unbefristeten Stellen: Fareidon als Fachlagerist, Farid als Fachkraft für Gastronomie. In Afghanistan sind sie geboren, doch zu Hause sind sie in Lindau ‐ mit ganzem Herzen.

Farid Azizi wird am 18. Juli 2018 ausgewiesen

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat das Leben der beiden Brüder eine positive Entwicklung genommen. Weil sie dafür sehr dankbar sind, erzählen sie ihre Geschichte. Es ist eine Geschichte, die in der aktuellen Diskussion über Migration und Abschiebung zu denken gibt.

Mir stehen heute noch die Haare zu Berge, wenn ich daran denke, dass Farid abgeschoben wurde. Wolfgang Sutter

Es ist auch eine Geschichte voller persönlicher Schicksalsschläge. Einer davon traf Farid am 18. Juli 2018 in Lindau, wo er bereits seit etwa drei Jahren lebte. Polizeibeamte holten ihn ab, brachten ihn nach München und setzten ihn in ein Flugzeug, das er erst in Kabul wieder verlassen durfte.

Dabei hatte Farid nichts angestellt und war nie negativ in Erscheinung getreten. Im Gegenteil: Der pensionierte Realschullehrer Wolfgang Sutter kennt die Brüder seit dem Jahr 2015, weil er damals Deutschkurse für Flüchtlinge gab.

„Die beiden sind mir von Anfang an positiv aufgefallen durch ihr vorbildliches, motiviertes Verhalten und ihren Fleiß beim Lernen“, erinnert er sich. „Mir stehen heute noch die Haare zu Berge, wenn ich daran denke, dass Farid abgeschoben wurde. Ausgerechnet Farid, mein bester Mann…“, sagt Sutter, der diese Entscheidung bis heute nicht verstehen kann.

Viele schlimme Erlebnisse

Mit einem Schlag wurde damals im Jahr 2018 die Familie Azizi auseinandergerissen und ausgerechnet der jüngste Sohn sollte sich in einem Land zurechtfinden, in dem er nie gelebt hatte. Denn er war noch ein Baby gewesen, als seine Mutter mit ihm, seinem Bruder und seiner Schwester Afghanistan aus Angst vor den Taliban verlassen hatte.

Einer von denen, die mit mir im Flugzeug saßen, nahm sich kurz nach der Ankunft in Kabul das Leben. Farid Azizi

Sie lebten zunächst mehrere Jahre lang im Iran in dem Glauben, dass der Vater getötet worden war. 2014 begab sich die Mutter mit ihrem Jüngsten auf die mehrmonatige Flucht nach Deutschland, dann folgten die beiden Geschwister. In Lindau begannen sie, sich ein neues Leben aufzubauen ‐ bis mit Farids Abschiebung ein neuer Alptraum begann.

Nach drei Wochen beginnt erneute Flucht

Er gehörte 2018 zu den 69 Unglücklichen, die der damalige Innenminister Horst Seehofer zu seinem 69. Geburtstag abschieben ließ. „Einer von denen, die mit mir im Flugzeug saßen, nahm sich kurz nach der Ankunft in Kabul das Leben. Er hatte die Hoffnung verloren“, berichtet Farid mit ernster Miene.

Er selbst blieb nur drei Wochen in Kabul und machte sich dann zu Fuß auf den Weg in die Türkei. „Es war kalt und gefährlich, viele sind auf dem Weg über die Berge gestorben“, sagt er.

Farid hatte Glück. Etwa zwei Jahre lang lebte er in der Türkei und wurde währenddessen von einem Lindauer Helferkreis unterstützt, zu dem auch Wolfgang Sutter gehört.

Dieser Kreis sorgte dafür, dass Farid ein Zimmer mieten konnte und etwas Geld für Lebensmittel hatte, denn arbeiten durfte er in der Türkei nicht. Das eigentliche Ziel der Helfer: Sie wollten den jungen Mann zurück nach Deutschland, zurück zu seiner Familie holen.

Für Abgeschobene gilt mehrjährige Einreisesperre

Dafür müssten einige Hürden genommen werden. Denn für abgeschobene Flüchtlinge gilt eine mehrjährige Einreisesperre ‐ es sei denn, sie können einen Ausbildungsplatz in einem Bereich nachweisen, in dem die Betriebe nur schwer Bewerber finden.

Genau dies ist gelungen: Die Lindauer Eilguthalle schloss mit dem jungen Mann in der Ferne einen Ausbildungsvertrag. Farid durfte im Oktober 2020 zurück nach Deutschland kommen und begann in Lindau sofort mit der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Gastronomie.

Farid Azizi arbeitet nun als Fachkraft in der Gastronomie

Vor kurzem bestand er die Abschlussprüfung auf Anhieb. Jetzt arbeitet er als Fachkraft weiterhin in der Eilguthalle. „Ich liebe meine Arbeit. Jeden Tag habe ich mit anderen Menschen zu tun. Das ist toll und interessant“, sagt der 25-Jährige. Sein Ziel: Er möchte eines Tages die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.

Auch sein älterer Bruder Fareidon (28), der in all diesen Jahren die Rolle des Familienoberhaupts mit großem Verantwortungsbewusstsein übernommen hatte, musste schwere Zeiten durchleben. Dazu muss man noch einmal zurückblenden in die Zeit, in der Farid gerade abgeschoben und die auseinandergerissene Familie um sein Leben bangte.

Auch Bruder Fareidon sollte ausreisen

In diese Verzweiflung hinein platzte damals die nächste Schreckensnachricht: Auch Fareidon sollte freiwillig ausreisen oder andernfalls nach Afghanistan abgeschoben werden ‐ in ein Land, das er als Kleinkind verlassen hatte. Dass er damals bereits einen festen Arbeitsplatz als Lagerist bei der Lindauer Firma Parrottacaffe und sogar schon einen Ausbildungsvertrag mit ihr geschlossen hatte, zählte nicht.

Wieder setzte der Helferkreis alle Hebel in Bewegung, damit nicht auch noch Fareidon abgeschoben wird, den Wolfgang Sutter damals schon als „Musterschüler in puncto Integration“ bezeichnet hatte. Politiker wurden eingeschaltet und sogar eine Petition mit mehr als 2000 Unterschriften eingereicht.

Fareidon Azizi erhält Ausbildungsduldung

Nach langem Bangen kam Mitte Dezember 2019 die befreiende Nachricht, dass Fareidon eine Ausbildungsduldung erhält. Er machte das Beste daraus: Er durchlief seine Ausbildung zum Fachlageristen, schloss sie im Herbst 2021 erfolgreich ab und arbeitet seither weiterhin bei Parrottacaffe. „Ich mag meinen Beruf und habe ein gutes Verhältnis zu meinem Chef“, berichtet er. Auch er sieht seine Zukunft in Deutschland und hofft, dass er dauerhaft hierbleiben darf.

Die beiden Brüder sind positive Beispiele. Und ich glaube, das ist die Mehrheit. Wolfgang Sutter

Inzwischen hat die Familie Azizi sogar ein Wunder erfahren dürfen: Der Vater, der viele Jahre lange verschollen und für tot gehalten worden war, ist am Leben! Im vergangenen Jahr hat ihn, wie die beiden Brüder berichten, ein Bekannter über Facebook in der Türkei ausfindig gemacht.

Vater erhält finanzielle Unterstützung von der Familie

Dass der 74-Jährige die Chance erhält, bei seiner Familie in Deutschland zu leben, gilt als unwahrscheinlich. Aber immerhin können Farid und Fareidon ihren kranken Vater aus der Ferne finanziell unterstützen. Zweimal haben sie ihn auch schon in der Türkei besucht.

Welche Erkenntnis bleibt nach so schwierigen Zeiten? „Man darf nie die Hoffnung verlieren. Man muss immer kämpfen und weitermachen“, sagt Fareidon Azizi. Und sein Bruder Farid bestätigt ihn: „Man braucht eine positive Lebenshaltung.“

Wolfgang Sutter nennt einen weiteren Aspekt: „Wir hören so viel Negatives über Migranten und Asylsuchende. Die beiden Brüder sind positive Beispiele. Und ich glaube, das ist die Mehrheit.“