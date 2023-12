Brennender Müllereimer führt zu Feuerwehreinsatz

Ein brennender Mülleimer hat die Feuerwehr Lindau am Mittwoch zu einem Einsatz gebracht, wie sie mitteilte. Gegen 13.30 Uhr rückte der Löschzug Hauptwache gemeinsam mit der Hauptamtlichen Wachbesatzung zur Fernbus-Haltestelle in die Bregenzer Straße aus. Das erste Löschfahrzeug stellte einen qualmenden Mülleimer fest. Unter Einsatz eines Kleinlöschgerätes war der Kleinbrand rasch gelöscht. Abschließend wurde der Behälter mit der Wärmbildkamera auf Glutnester kontrolliert. Nach fünfzehn Minuten war der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.Bereits am Dienstagabend wurde der Löschzug West in die angrenzende Gemeinde nach Bodolz alarmiert. In der Rohrstraße forderte der Rettungsdienst die Drehleiter zur Rettung eines Patienten an. Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die angerückten Kräfte rückten wieder ab.