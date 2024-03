Die Baumaßnahme in der Bregenzer Straße (Foto: Stadt Lindau) zwischen Europaplatz und Unterführung Bregenzer Straße ist fast abgeschlossen. Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau rechnen, je nach Witterung, mit weiteren fünf Arbeitstagen. Vom Montag, 18. März bis Mittwoch, 20. März, werden die Gehwege und die Fahrbahn von der Unterführung Bregenzer Straße bis zur Einfahrt beim Hauptamt der Stadtverwaltung asphaltiert. An diesen drei Tagen ist die Stadtverwaltung nur über den Europaplatz zu erreichen. Am Donnerstag, 21. und Freitag, 22. März, wird der Bereich vom Europaplatz bis zur Stadtverwaltung asphaltiert. Hier wird die Verwaltung nur über die Ladestraße erreichbar sein. Die Längsparkplätze an der Bregenzer Straße können während der Arbeiten nicht genutzt werden.