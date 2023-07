Bravouröse Leistungen der Lindauer Schwimmer

Die bayerische Sommermeisterschaft der Masters hat zahlreiche Schwimmer nach Freising gelockt. 383 Teilnehmer der Altersklassen 20 bis 90 schwammen in 42 verschiedenen Wettbewerben um die Titel — insgesamt sind dazu vom TSV Jahn Freising an beiden Wettkampftagen 1395 Einzel– und 151 Staffelmeldungen über die Startbrücke geschickt worden. Mit 16 Teilnehmern reisten die Masters des TSV 1850 Lindau an und erzielten mit 58 Medaillen in 71 Rennen ein sehr gutes Ergebnis.

Nachdem zusätzlich auch eine internationale offene Wertung ausgeschrieben war, haben elf Vereine aus Österreich, der Schweiz, Tschechien, Slowenien und Argentinien sowie Vereine aus den Landesschwimmverbänden Berlin, Hessen, Sachsen, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein–Westfalen gemeldet, was der Veranstaltung ein kosmopolitisches Flair verlieh.

31–mal Gold

In 60 Einzel– und 13 Staffelrennen sammelten die Lindauer 31 Gold–, 20 Silber– und 7 Bronzemedaillen, obwohl es bei den tropischen Temperaturen schwierig war, die volle Wettkampfleistung zu zeigen. Bravourös gelang dies dem Ältesten im Lindauer Team. Fritz „Itze“ Ilgen startet seit diesem Jahr in der Altersklasse 90 und dort erschwamm er sich über 100 Meter und 200 Meter Rücken jeweils neue Europarekorde, was natürlich gleichzeitig deutsche Rekorde und bayerische Meistertitel bedeutete. Er siegte nicht nur in der AK 90, sondern entschied auch die altersklassenübergreifende Wertung für sich — und zwar über 100 Meter, 200 Meter und 50 Meter Rücken. Bemerkenswert: Schließlich seien in den jüngeren Jahrgängen auch durchaus Kadersportler am Start. Einen weiteren Sieg über 100 Meter Freistil nahm er zum Einschwimmen mit.

Alfred Seeger (AK 80) meldete sich über acht Strecken, die er allesamt vergoldete. Die beiden Oldies bereiten sich gerade — wie auch Thomas Röhl (AK 65) — für die Masters–Weltmeisterschaft in Fukuoka in Japan vor. Röhl startete deshalb auch vornehmlich über seine WM–Strecken bei der bayerischen Meisterschaft. Bei fünf Starts siegte er fünfmal, wobei er zudem über 800 Meter Freistil die Gesamtwertung gewann.

Drei Goldmedaillen sicherte sich Miriam Bryxi (AK 45) über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Rücken. Zweite wurde sie über 50 Meter Freistil. Brigitte Kalkbrenner (AK 60) vergoldete sich die beiden Sprint–Bruststrecken über 50 Meter und 100 Meter. Sandra Bandlow–Albrecht (AK 50) siegte über die für sie ungewohnten 100 Meter Freistil. Über 100 Meter und 200 Meter Schmetterling sowie 200 Meter Rücken wurde sie Vizemeisterin.

Jeweils eine Gold– und zwei Silbermedaillen erschwammen sich Nadja Merz (AK 50) und Verena Virgilio (AK 30). Während Merz vor ihrer Vereinskollegin über 200 Meter Rücken als Erste anschlug, siegte Virgilio über 50 Meter Brust. Merz wurde Vizemeisterin über 50 Meter und 100 Meter Rücken, Virgilio über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling. Der letzte Einzeltitel ging an Sabine Zeleny (AK 45) in ihrer Paradedisziplin, den 100 Metern Brust. Dazu kamen für Zeleny noch zwei Bronzemedaillen über 200 Meter und 800 Meter Freistil.

Gutes Knörle–Comeback nach Elternzeit–Pause

Vier Silbermedaillen bei vier Starts sicherte sich Beate Schulz (AK 50) über 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen. Silber über 50 Meter Freistil und Bronze über 100 Meter Schmetterling erschwamm sich Marc Pauli in der AK 35. Jeweils eine Vizemeisterschaft ging an die Brust–Experten Mirko Bandlow (AK 45) und Christian Kalkbrenner (AK 60). Bei ihrem ersten Wettkampf nach einjähriger Elternzeit–Pause sammelte Sandra Knörle (AK 35) zwei Bronzemedaillen über 50 Meter und 100 Meter Rücken. Alicia Preisegger, die letztmalig in der AK 20 startete, und Steffen Ungermann, der erstmalig in der AK 60 an den Start ging, wurden mit den Staffeln mit Medaillen dekoriert.

Bayerischer Meister wurde Ungermann über 4x100 Meter Lagen Mixed AK 240 mit Merz, Brigitte Kalkbrenner und Röhl, 4x100 Meter Freistil AK 200 (mit Röhl, Bandlow, Pauli) und 4x200 Meter Freistil Mixed (mit Schulz, Bandlow–Albrecht, Seeger). Weitere Staffel–Goldmedaillen sammelte das AK 280–Team mit dem 4x50 Meter Lagen–Quartett Ilgen, Bandlow, Seeger, Christian Kalkbrenner und dem 4x50 Meter Freistil–Quartett Ilgen, Röhl, Seeger und Bandlow. Darüber sicherten sich die Lindauer in den Staffeln noch fünf Silber– und zwei Bronzemedaillen.

Mit der bayerischen Sommermeisterschaft endet für die meisten Masters die Saison und sie begeben sich in die verdiente Sommerpause. Lediglich für eine Handvoll stehen noch Freiwasser–Events beziehungsweise die Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka an. Die gezeigte Form lässt Großes erwarten.