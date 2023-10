Die Planungen zum Gewerbegebiet Priel verzögern sich. Weil der Hochwasserschutz nicht genug berücksichtigt worden ist, müssen die Planer nacharbeiten. Ein Grund sind „veraltete Berechnungen“.

Gut zwei Hektar sollen im Lehrgut Priel für Gewerbe zur Verfügung stehen. Ende April hatte der Stadtrat das entsprechende Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. Daraufhin wurden die Öffentlichkeit sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt. Das Ergebnis: Privatleute, aber auch Behörden haben auf die Hochwassergefährdung in dem Gebiet hingewiesen.

Für die Stadtplanung kam das überraschend. Denn weder das Hochwasserschutzkonzept von 2022, auf dem der Bebauungsplan basiert, noch die Aussagen interner Fachplaner hätten darauf schließen lassen, dass sich die „hydraulische Situation im Gewässer“ durch die neue Planung verschlechtern werde, schreibt Pressesprecherin Bettina Wind auf Nachfrage der Lindauer Zeitung.

Es lagen „veraltete Berechnungen“ vor

„Es gab keinen ersichtlichen Grund, diese Aussagen anzuzweifeln“, so Wind weiter. Das Stadtplanungsamt verlasse sich in fachspezifischen Fragen stets auf die jeweiligen Fachplaner. Im Mai sei dann allerdings klar geworden, dass ihnen „veraltete Berechnungen“ vorgelegen haben.

Außerdem habe das Wasserwirtschaftsamt Kempten gefordert, bei Neuplanungen nun auch einen Klimafaktor von plus 15 Prozent bei der Berechnung der Hochwassergefährdung zu berücksichtigen. Dieser Faktor war im Hochwasserschutzkonzept noch nicht enthalten.

Die Planungen zum Gewerbegebiet Priel verzögern sich. (Foto: roi )

Damm oder Gewässer-Verlegung?

Die Lindauer Wohnungsgesellschaft (GWG), die sich um die Erschließung des Geländes kümmert, habe daher ein Ingenieurbüro mit der Neuberechnung der Fließverhältnisse des Giebelbachs/Tobelbachs beauftragt. Vorläufige Ergebnisse liegen inzwischen vor: Das Gewerbegebiet braucht zum Schutz gegen Hochwasserereignisse einen Damm, der ausnahmsweise auch Bestandteil des Gewässerrandstreifens werden könnte. Die Gewässerplanung benötigt so viel Platz, dass sie in die derzeitige Planung der Bebauung hineinragt: auf die Straße, also den östlichen Erschließungsring, den Grünstreifen und die Gewerbefläche.

Bei einer Verlegung des Gewässers in das Wäldchen sei ein stärkerer Eingriff in Gehölzbestände zu erwarten und gegebenenfalls der Artenschutz betroffen.

Immer noch ungeklärt sei, wie zum Beispiel die Situation am Durchlass unter der Friedrichshafener Straße ist. Hier müsse noch geprüft werden, ob das Wasser bei Rückstau vor dem Durchlass Richtung Westen abfließt und dort Probleme bereiten könne.

„Erste Lösungsideen“

Ob Damm/Geländemodellierung oder Verlegung des Gewässers: „Das sind erste Lösungsideen“, betont Wind. Sobald der vollständige Bericht vorliegt, soll mit den beteiligten Fachbehörden, dem Wasserwirtschaftsamt, der unteren Naturschutzbehörde, dem Ingenieurbüro und der GWG eine Lösung gefunden werden. „Ein erster Termin hierfür ist Mitte Oktober geplant.“

Um wie viel verkleinert sich dadurch die Fläche des Gewerbegebietes? Was für Kosten kommen auf die Stadt zu ‐ und wie viel Bäume müssen weichen? Laut Wind können dazu noch keine Aussagen gemacht werden. „Ziel ist es, eine Variante zu finden, die möglichst wenig in die Umwelt und vor allem das Wäldchen eingreift, aber dennoch den Hochwasserschutz gewährleistet und eine effiziente gewerbliche Nutzung im Gewerbegebiet zulässt.“

Das kostet Zeit

Was schon jetzt feststeht: Das kostet Zeit. Wenn die Variante in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet werde, werde der Umweltbericht angepasst und die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung neu berechnet. Es könnte dann sein, dass die aktualisierten Pläne nochmal dem Stadtrat vorgelegt werden müssen.