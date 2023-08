Brandmeldeanlagen beschäftigen Lindauer Feuerwehr

Der Löschzug Hauptwache ist am Mittwoch um 1.43 Uhr zu einem Industriebetrieb in der Rickenbacherstraße gerufen worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst, berichtet die Lindauer Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Nach der Erkundung durch einen Trupp konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Ein Brandmelder in einer Werkshalle hatte aufgrund von Arbeiten den Alarm ausgelöst. Nach Rückstellung der Anlage rückten die ehrenamtlichen Kräfte wieder ab und setzten die Nachtruhe fort, heißt es weiter.

Bereits am Dienstag um kurz vor 17 Uhr ging eine Brandmeldung in einem Restaurantbetrieb im Schützinger Weg bei der Leitstelle ein. Ursächlich dafür war laut Feuerwehr ein technischer Defekt an einem automatischen Melder. Etwa 15 Minuten dauerte der Einsatz. Etwa eine halbe Stunde später löste erneut die automatische Brandmeldeanlage im Schützinger Weg aus. Wiederum hatte die Anlage ohne erkennbaren Grund Alarm geschlagen. Nach der Rückstellung rückten die Kräfte wieder ab. Bei allen Einsätzen war neben dem Rettungsdienst auch eine Streife der Lindauer Polizei vor Ort.