Boardinghouse in der „Denkfabrik“ geplant

In der Lindauer „Denkfabrik“ in der Kemptener Straße 99 soll ein sogenanntes Boardinghouse eingerichtet werden. Dazu ist eine Bauvoranfrage bei der Stadtverwaltung eingegangen. Laut einer städtischen Pressemitteilung handelt es sich um einen Beherbergungsbetrieb, der möblierte Zimmer oder Apartments insbesondere für längere Aufenthalte vermietet. Neben den bestehenden Einrichtungen im Gebäude - darunter Unternehmen, eine Praxis, ein Kindergarten sowie Coworking-Spaces und Konferenzräume - sollen Büroflächen in Beherbergungsräume umgewandelt werden.

Mit dem neuen Beherbergungsangebot sollen die Wirtschaft unterstützt und flexibel Wohnraum für Arbeitskräfte geschaffen werden. Denn die Stadt sieht Wohnraumknappheit unter anderem als einen Grund für den Fachkräftemangel in Lindau. „Das Boardinghouse-Projekt bietet eine Lösung für die Herausforderungen bei der Gewinnung von Saisonarbeitskräften und der zeitweisen Unterbringung von Fachkräften“, sagt Stadtbaumeister Kay Koschka.

Die IHK und die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) begrüßen das Vorhaben. Sie sehen in einem Boardinghouse die Chance, national und international angeworben Fachkräften für die Industrie oder Saisonservicekräften der Hotel- und Gaststättenbetriebe Wohnraum anzubieten.

Für das Vorhaben sind neben einer Nutzungsänderung auch bauliche Änderungen notwendig. Es sollen beispielsweise Wände eingezogen oder herausgenommen werden. Das Boardinghouse soll im westlichen Bereich des Gebäudes, Richtung Golfplatz, im Untergeschoss und Erdgeschoss umgesetzt werden. Das Betriebskonzept sieht 72 Gästezimmer mit einer Größe von elf bis 58 Quadratmetern vor.

Ob das Vorhaben umgesetzt werden kann, wird der Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag, 14. Dezember, in seiner öffentlichen Sitzung im Alten Rathaus, ab 16.30 Uhr beraten und beschließen, teilt die Stadt abschließend mit.