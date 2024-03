Blutige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Im Bereich einer Gaststätte in der Lindauer Hofstattgasse ist es am Montag gegen 0.30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern in Alter von 27 und 42 Jahren gekommen. Dabei schlug der 27-jährige dem 42-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass der 42-Jährige eine blutende Kopfplatzwunde erlitt, heißt es im Polizeibericht. Es gelang den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Lindau bis dato noch nicht, den Grund der Auseinandersetzung zu klären, da beide Männer erheblich unter der Wirkung von Alkohol standen. Ein Alkoholtest bei dem 42-jährigen Geschädigten erbrachte einen Wert von mehr als zwei Promille. Ein in der Nähe stehender Zeuge stürzte während der Sachverhaltsaufnahme der Beamten ohne Fremdbeteiligung und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde. Bei ihm erbrachte ein Alkoholtest einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. Gegen den 27-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung ein.