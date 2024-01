Sprachen, Computerkurse, Gymnastik und Kochen – all das ist Alltag in einem Semester-Programm von Volkshochschulen. Doch hier und dort finden sich besondere Schmankerl.

Die folgen manchmal überregionalen Trends. Vor etlichen Jahren wurden Bäume bestrickt und Hydranten umhäkelt. Seit die Menschen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Masken tragen und sich jene in Windeseile besorgen mussten, scheint in fast jedem Haushalt eine Nähmaschine zu stehen.

Und die will natürlich auch nach dem Ende der Pandemiezeit genutzt werden. Weil die Nachfrage in Lindau groß ist, hat die VHS gleich drei Schneiderinnen an Bord geholt. Statt Masken werden demnächst unter anderem Handy-Taschen und Meditationskissen zugeschnitten.

„Wildes Schreiben“ liest sich erst einmal exotisch. Und Imkern lernen kann der Insektenvielfalt in und um Lindau nur nützen.

Wirklich spannend ist die Frage, ob es am See Menschen gibt, die der Bayern wichtigen Zeitvertreib lernen wollen: Schafkopfen. Da fließen Bildung und Begegnung auf jeden Fall zusammen. Und nimmt man im Notfall den Dozenten hinzu, dann reicht auch die in den VHS-Statuten vorgesehene absolute Mindestzahl von drei Teilnehmenden aus. Denn eine Schafkopfrunde ist bekanntlich eine Quartett. (ee)