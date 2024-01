Die „Lindauer Zeitung“ hat Ende Oktober die Frage gestellt: Der Aufzug am Bahnhof in Reutin ist wieder in Betrieb - aber für wie lang? Die Frage ist nicht unbegründet: Schließlich streikt der Aufzug regelmäßig. Warum die Freiwillige Feuerwehr Lindau deshalb ausrücken muss, aber das eigentlich nicht deren Aufgabe ist.

Man fährt mit dem Aufzug und ahnt nichts Böses. Urplötzlich bleibt der aber stehen. Man ist eingesperrt und der kleine Raum wird mit jeder Minute enger. Aus diesem Grund musste die Freiwillige Feuerwehr Lindau im Jahr 2023 sechsmal ausrücken.

Verantwortung liegt bei der Bahn

Dabei liegt die Verantwortung für den Aufzug eigentlich bei der Bahn. Die Stadt Lindau frage deshalb immer wieder bei der Bahn nach, sagt Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lindau Florian Kainz. „Nach dem letzten Gespräch hieß es, dass das geregelt ist. Seither mussten wir zweimal ausrücken“, sagt Kainz.

Beim letzten Einsatz musste die Feuerwehr sieben Personen befreien, die im engen Fahrstuhl eingesperrt waren. Quälend lange zehn Minuten mussten sie auf die Rettungskräfte warten. Über das Jahr seien es laut Kainz ein gutes Dutzend Personen gewesen.

Uns wäre sehr geholfen, wenn der Servicepartner selbstständig Personenrettungen durchführen würde. Florian Kainz

Da in Lindau eine Freiwillige Feuerwehr stationiert ist, müssen Retter für Einsätze gegebenenfalls ihren Arbeitsplatz verlassen. Das alles, weil die Bahn es nicht schaffe, einen zuverlässigen Servicepartner zu beauftragen, der im Notfall Personen retten könne, sagt Kainz.

Bahn kommt ihrer Pflicht nicht nach

Die Bahn sei dazu verpflichtet, einen solchen Servicepartner zu stellen. „Der kommt aber seiner Pflicht nicht nach“, sagt Kainz. Ihnen wäre „sehr geholfen, wenn der Servicepartner selbstständig Personenrettungen durchführen würde.“

Die Bahn antwortete auf eine Anfrage vor einem Jahr. Entscheidend seien beim Servicepartner „die Kapazitäten und das Einsatzgebiet des Befreiers“, sagte der Bahnsprecher.

„Bei Vertragsabschluss werden sowohl Kapazitäten als auch Reaktionszeiten zugesichert. Trotzdem kann es leider vor allem wegen hohen Verkehrsaufkommens oder schwierigen Witterungsverhältnissen zu Verspätungen kommen“, führte er weiter aus. Seither hat sich nicht viel bei der Situation in Lindau-Reutin getan.

Bahn bezieht zu entstehenden Kosten keine Stellung

Ein weiteres Problem entstehe teilweise durch die Personenbefreiung selbst. Denn wenn Leben im Spiel sind, muss schnell gehandelt werden. Die Feuerwehr muss für die Rettung den Aufzug manchmal beschädigen. Dies führe zu mehr Kosten und längeren Reparaturarbeiten. Zur Höhe der Ausgaben bezog die Bahn keine Stellung.

Kritiker haben bereits im Planfeststellungsverfahren des Bahnhofs darauf hingewiesen, dass Aufzüge sehr anfällig für Ausfälle sind. Auch Anton Ziegler, damals Behindertenbeauftragter des Landkreises Lindau, hatte davor gewarnt und für eine Rampe plädiert.