Die Stadt Lindau bekommt eine neue Kämmerin: Birgitt Richter wird die Stelle am 1. Januar 2024 antreten. Sie folgt auf Christopher Horbach, der nur ein Jahr im Amt war.

Mit der Diplom–Betriebswirtin Birgitt Richter bekommt die Kämmerei der Stadt Lindau ab 1. Januar 2024 eine neue Leiterin. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. „Ich freue mich auf meine bevorstehende Zeit als Stadtkämmerin in Lindau“, wird Richter zitiert. Den anstehenden Konsolidierungsprozess sehe sie persönlich als „sehr große Chance“. Sie sei „äußerst motiviert, diesen Prozess aktiv zu führen und zu begleiten“, so Richter weiter.

Die geborene Leipzigerin war rund neun Jahre lang Stadtkämmerin in Lindenberg. Zuvor hatte sie bereits mehrere berufliche Stationen in den Stadtverwaltungen Chemnitz und Kempten. In Kempten war sie unter anderem stellvertretende Amtsleiterin der Kämmerei sowie Amtsleiterin für Kindertagesstätten, Schulen und Sport. Neben ihren beruflichen Tätigkeiten hat Richter zusätzlich einen Master of Business Administration (MBA) absolviert.

Christopher Horbach verlässt Stadtverwaltung

Birgitt Richter folgt auf Christopher Horbach. Der hatte bereits im April entschieden, aus persönlichen Gründen die Leitung der Kämmerei zeitnah abzugeben, bislang aber als Leiter der Kämmerei weitergearbeitet.

Jetzt steht fest, dass er sein Amt zum 30. September niederlegen und die Stadtverwaltung verlassen wird. In der Übergangszeit bis zum 1. Januar werde Tobias Pellot die Amtsgeschäfte der Kämmerei stellvertretend leiten.