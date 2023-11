Bilderbuchkino im Lesezelt

Die Stadtbücherei bietet das Bilderbuchkino vor Ort in der Stadtbücherei an. Am Dienstag, 14. November, 15.30 Uhr, liest die Literaturpädagogin Christine Wörsching für Kinder ab drei Jahren folgendes Buch vor: „Commander Neustern sucht einen neuen Planeten“ von Stefan Wolters und Barbara de Wolf. Commander Neustern soll und will laut Mitteilung die Menschheit retten, denn der Erde geht es schlecht, sehr schlecht. In seinem selbst gebauten Raumschiff, der ASPRO 5000, macht er sich auf die Suche nach einem neuen Planeten.