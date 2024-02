Bidla Buh übertrifft sich selbst

Gitarrist Olaf Klindtwort sei der Frauenversteher par excellence, Schlagzeuger Jan-Frederick Behrend der Mann fürs Grobe, Sänger und Multiinstrumentalist Hans Torge Bollert der Macher. Das ist auf den Punkt gebracht Bidla Buh, die am Fasnetsmontag das Stadttheater zum Kochen brachten. Nach einer längeren Pause - zuletzt 2020 - haben sie erneut die Reise aus dem Norden an den Bodensee angetreten mitsamt ihrem unüberschaubaren Equipment an Instrumenten.

In das Jahr 1998 fällt das Gründungsdatum von Bidla Buh, nachdem sich die drei Musiker an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater kennengelernt hatten. Benannt haben sie sich nach dem gleichnamigen Lied von Georg Kreisler und dementsprechend im Stil der 1920er und 1930er Jahre geben sie sich. Ordentlich in dunklem Frack mit roter Rose am Revers. Also geschniegelt und gebügelt, nur ihr auf Auftreten ist alles andere als das.

Das Repertoire reicht weit über das der Comedian Harmonists hinaus, doch die Veralberung von ernsten Dingen auf höchstem musikalischem Niveau ist gleich geblieben. Darin ist Bidla Buh absolut stilecht und unübertroffen. Das bestätigte den drei Akteuren das Publikum am Abend ein weiteres Mal mit tosendem Applaus und einer ungebrochenen Mitmachfreude. Dass Hiesige das Lied von der „Fischerin am Bodensee“ aus dem Stand singen können, mag nicht überraschen. Dass sie aber auch ebenso mir nichts dir nichts ins Plattdeutsch überwechseln, das schon eher.

Selbst Rollert verschlug es für den Moment die Sprache, als Liedzeilen des wohl bekanntesten plattdeutschen Klassikers „Dat du min Leevsten büst“ erklangen. Was Allerweltsstimmkünstler Rollert dann daraus fabrizierte, war zum Heulen schön. Erst das Kauderwelsch eines Herbert Grönemeyer, dann mit dem Sonderzug nach Pankow à la Udo Lindenberg. Wer bei Bidla Buhs Konzerten in der Regel nicht verschont wird, ist die erste Reihe. Dieses Mal traf es Brigitte, der Rollert „auf der Jagd nach Damen“ eine Rose überreichte. Aber eben auch nicht einfach so, sondern mittels Gartenschlauchtrompete, nachdem er sämtliche anderen Blasinstrumente vom Jagdhorn bis zur Musikantenstadl-Trompete durchdekliniert hatte.

Neu war ihr kulinarischer Podcast „Backen ohne Mehl“. Bidla Buh macht aus allem Musik - aus Kochlöffeln, Schalen und Teigrolle in ihrer „Kantinenbäckerei“. Zwischen all diesem Spaß gibt es auch so genannt ernste Auftritte. Wenn Rollert zu seinem Pfeifkonzert anhebt, das in Mozarts „Papageno“ gipfelt. Wenn sie Astor Piazzollas legendären Liber Tango auf Cajun, Gitarre und Akkordeon zelebrieren, sind das tief berührende Momente, die von der hochmusikalischen Perfektion des Trios zeugen. Dabei übernimmt der „in die Jahre gekommene Rüde“, gemeint ist Klindtwort, den Part des Saitenkünstlers. Behrend, der unterem Gründungsmitglied von Elbtonal Percussion ist, mimt den leicht Vertrottelten.

In Wirklichkeit ist er ein begnadeter Schlagwerker, der mit vier Schlegeln über ein Mini-Vibrafon rast, dass man glaubt, sie flögen ihm gleich um die Ohren. Bidla Buh hätte auch Techno und Marschmusik machen können. Das Publikum wollte aber Rock´n´Roll. Am besten auf Plattdeutsch. Für Brigitte gab Rollert ein Potpourri aus Lenas „99 Luftballons“ und Ixis einzigem 80er Jahre-Hit „Der Knutschfleck“. Laden die drei Hanseaten dann zu ihrer „Country-Time“ ein, dann gelangen sie zu einem ihrer humorigsten Höhepunkte. Eine Gitarre und drei Spieler, die von allen erdenklichen Seiten auf das Instrument zugreifen. Ohne Zugaben unter anderem auf die Beatles ging dieser umjubelte Abend nicht zu Ende - das auch ganz im Sinne eines Rosenmontags.