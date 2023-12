Eine Party mit 80 jungen Menschen unter dem Dach der Kirche. Was überraschend klingt ist bei luv Programm. Wie die Jugendkirche es schafft, viele Jugendliche zu begeistern.

Direkt neben der Christuskirche steht ein modernes Gebäude. Hier sind auch die Räume von luv. Neben einem Tischkicker finden sich hier eine Bühne um Musik zu machen, oder einfach nur auf dem Sofa zu entspannen. Fast immer vor Ort sind auch Diakonin Judith Amend-Knaub und Jugendpfarrer Philipp Müller, die Hauptverantwortlichen der Jugendkirche luv in Lindau.

Bei der alljährlichen Sommerfreizeit reist das luv mit Jugendlichen durch Europa. (Foto: luv )

Sie wollen in der Kirche neue Wege gehen. Queer-Treff, Bibel & Bier und vor allem Partys stehen auf dem Programm. Die eigene Band begleitet viele Veranstaltung. „Kirche kann auch locker sein“ sagt Amend-Knaub. Gerade in Zeiten von vielen Kirchenaustritten sei das wichtig.

Jugendliche sollen sich entfalten

An Grenzen stoße sie dabei kaum. Die einzige ländliche Jugendkirche Bayerns will für Jugendliche einen Raum schaffen, in dem sie sich entfalten können. Das Wort „luv“ kommt vom Segeln und ist die dem Wind zugewandte Seite.

Das neue Gebäude bietet viel Platz für jeden der kommen möchte. (Foto: luv )

„luv gibt wirklich Rückenwind und Antrieb“, sagt Carolina Ergenschäfter, die mit 17 Jahren Teil der Leitung bei luv ist. Man bekomme schnell viel Verantwortung. Mitbestimmung und Partizipation und ein demokratischer Aufbau seien wichtig. „Die Jugendlichen sollen sich ausprobieren“, sagt Amend-Knaub.

Jugendliche bestimmen selbst

In der Leitung seien die Jugendlichen immer in der Überzahl, sagt Ergenschäfter. So könnten sie die Erwachsenen bei jedem Thema überstimmen. „Die meisten Entscheidungen treffen wir aber einstimmig“, sagt sie.

Bei den Entscheidungen gehe es um neue Anschaffungen, Ausflugsziele, die Sommerfreizeit oder die Verteilung von Geld. In Zukunft will das luv sich eine Playstation anlegen - das wünschen sich die Jugendlichen.

Anfänge im Tipi

Marc Boye spielt schon lang in der luv-Band. „Ich finde das ein tolles Konzept“, sagt er. Glaube und Kirche seien zwar das Rahmenprogramm, rückten aber bei Veranstaltungen oft in den Hintergrund. Für ihn ginge es um die Gemeinschaft, die geschaffen werde.

In diesem Tipi startet die Jugendkirche luv vor zehn Jahren (Foto: luv )

Dafür sorgt auch Jugenpfarrer Müller, dessen Hoodie ein Tipi ziert. Das Zeichen von luv sei eine Erinnerung an die Anfänge, erklärt Amend-Knaub. Vor zehn Jahren begann die Jugendarbeit in einem Zelt quasi im Vorgarten der Kirche.

Raum für alle

Seit zwei Jahren können sich Jugendliche über den großen Treffpunkt im neuen Gebäude freuen. Dabei spiele die Konfession aber keine Rolle. „Luv ist für alle“, sagt Müller, der auch Seelsorge anbiete. Nach Vereinbarung stehe er immer für ein Gespräch im luv bereit.

Dort finden auch die U-16-Partys statt, die mit 50 bis 80 Jugendlichen gut besucht seien, sagt Amend-Knaub. „Manchmal sind das aber auch deutlich mehr“, sagt Ergenschäfter.

Am Samstag lädt das luv zum zehnjährigen Jubiläum um 17 Uhr ein. Das Fest beginnt mit einem halbstündigen Gottesdienst, den die Jugendlichen selbst gestaltet haben. Die Besucher werden anschließend mit Essen und Trinken versorgt. Beim Lagerfeuer im Tipi soll es Marshmallows geben, ehe die luv-Band ein kleines Konzert geben wird.