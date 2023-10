Nach der Landtagswahl sind am Mittwoch auch die Stimmen für die Wahl des schwäbischen Bezirkstags ausgezählt. Grund zum Strahlen hat vor allem CSU-Mann Edgar Rölz. Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann (Grüne) hingegen atmet im Gespräch mit der LZ tief durch: Warum sie ihr Ergebnis und das ihrer Partei als „bitter“ bezeichnet.

Alle fünf Jahre wählen die Stimmberechtigten in Bayern neben dem Landtag auch den jeweiligen Bezirkstag. In Schwaben mit seinen 13 Stimmkreisen zählt das Gremium normalerweise 26 Sitze. In der jetzt ausgelaufenen Legislaturperiode hat es allerdings insgesamt zehn Ausgleichsmandate gegeben ‐ weil die CSU 2018 alle 13 Direktmandate gewonnen hatte.

Diesen Erfolg hat die Partei nun wiederholt. Im Südwesten Bayerns sehen die Wählerinnen und Wähler die CSU als Konstante. Denn im Vergleich zur Wahl 2018 haben die Christsozialen um gut drei Prozent zugelegt, jetzt einen Anteil von 36,5 Prozent der Zweitstimmen erreicht.

CSU-Kandidat legt spürbar zu

Gewonnen hat auch ihr aus Bad Hindelang stammender Spitzenkandidat Edgar Rölz. Hatte er 2018 noch 28.345 Stimmen erhalten, sind es dieses Mal sogar 29.639. Das entspricht 36,1 Prozent der Erststimmen.

Bezirksrat Edgar Rölz (CSU) zieht erneut direkt ins schwäbische Parlament ein. (Foto: LZ )

Dementsprechend strahlt der CSU-Bezirksrat: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Bezirkstagswahl“, sagt Rölz im Gespräch mit der LZ. Vor allem den Zuwachs im Landkreis Lindau bezeichnet er als „deutlich“.

Einer der Gründe dafür ist in seinen Augen seine „Herangehensweise“: „Ich spreche viel mit den Menschen.“ Dort nehme er dann auch die Themen für die weitere Arbeit im Bezirkstag mit.

Rölz sieht Pflege als wichtiges Thema

Dazu gehört für ihn unter anderem die Pflege, die Rölz als ein Schwerpunktthema für die kommenden fünf Jahre sieht. Verbunden mit dem Dank an die Wählerschaft verspricht der CSU-Bezirksrat: „Ich will für die Region einfach das Bestmögliche erreichen.“

Deutlich getrübt ist hingegen die Stimmung bei den Grünen. Ihre schwäbische Direktkandidatin Barbara Holzmann hatte 2018 immerhin 17.385 Stimmen erhalten, ist vor fünf Jahren sogar zur stellvertretenden Bezirkstagspräsidentin gewählt worden.

Die Bezirkstagswahl jetzt endet für Holzmann mit einem herben Dämpfer: Nur noch 12.904 Wählerinnen und Wähler haben ihr Kreuz bei der Grünen-Bezirksrätin gemacht.

Bisher waren Grüne stark im ländlichen Bereich

So ganz kann sie das Ergebnis noch nicht nachvollziehen. Denn in Schwaben habe ihre Partei immer gezeigt: „Die Grünen können auch Land“, wie es Holzmann formuliert. Und man habe zusammen mit der CSU und den anderen politischen Gruppen und Parteien im Bezirkstag immer gute Sachpolitik geleistet.

Barbara Holzmann (Grüne) kann am Mittwochmittag durchatmen: Obwohl ihre Partei zwei von sechs Sitzen verliert, zieht sie wieder in den Bezirkstag ein. (Foto: LZ )

Mit dem Verlust von fast fünf Prozentpunkte, von 19,6 im Jahr 2018 auf nun nur noch 14,8 Prozent, verlieren die Grünen auch bei den Zweitstimmen deutlich. Dass so viele Wählerinnen und Wähler abgewandert sind, muss nach Ansicht von Holzmann seinen Grund in der Bundespolitik haben.

Sie nennt als ein Beispiel das neue Gebäudeenergiegesetz, im Volksmund Heizungsgesetz genannt: Dass dort zunächst Holzheizungen überhaupt keine Rolle spielen sollten, „das hat uns gravierend geschadet“. Die Berliner Politik habe zwar überhaupt nichts mit der Arbeit auf Bezirksebene zu tun. „Aber sie prägt das politische Bild in den Köpfen der Menschen.“

Für Grüne statt sechs nur noch vier Sitze

Für die Grünen in Schwaben heißt es unterm Strich: „Wir werden statt bisher sechs nun nur noch vier Mandate im Bezirkstag haben.“ Holzmann bezeichnet das als „bitter“.

Am Mittwochnachmittag steht dann fest, dass Holzmann trotz der Verluste der Grünen erneut in das künftig 34 Köpfe zählende schwäbische Parlament einzieht. Die 64-Jährige ist damit die dienstälteste Bezirksrätin in Schwaben.

Freie Wähler und AfD erhalten im neuen Bezirkstag je sechs Sitze, die SPD zwei. Da es für dieses Gremium keine Fünf-Prozent-Grenze gibt, sind FDP, ÖDP und die Linke mit jeweils einem Mandat vertreten. Wie im künftigen Landtag, wird auch im Bezirkstag in den kommenden fünf Jahren niemand aus dem Landkreis Lindau sitzen.

Was die künftige Arbeit der Grünen in der Region angeht, hat Barbara Holzmann auf jeden Fall bereits eine Arbeitsliste parat. Kurzzeitpflege für Schwerstbehinderte und Betreuungsformen für jüngere Menschen mit Behinderungen, die jetzt noch von ihren Eltern versorgt werden, stehen dort genauso drauf wie das nach ihrer Ansicht brennende Thema Personalmangel in vielen Einrichtungen.