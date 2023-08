Betrunkener hält Polizei auf Trab

Die Lindauer Polizei ist am Donnerstag gegen 19 Uhr in ein Schnellrestaurant in der Robert–Bosch–Straße gerufen worden. Ein Mitarbeiter gab an, dass ein Gast dort ein Glas zerschlagen habe und das Restaurant nicht mehr verlassen wolle. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde dem Betrunkenen ein Hausverbot durch den Inhaber ausgesprochen und die Beamten setzten dieses um. Der Mann war offenbar äußerst betrunken, ein Alkoholtest war bei ihm nicht möglich.

Nachdem er von den Beamten entlassen worden war, begab er sich in ein Einkaufszentrum in der Kemptener Straße, wo er beim Diebstahl von Sneakers erwischt wurde und danach die Mitarbeiterin beleidigt hatte. Auch hier setzten die Beamten ein ausgesprochenes Hausverbot durch.

Der Mann muss sich in der Folge in Richtung Österreich begeben haben, denn gegen 23 Uhr wurde die Polizei durch die österreichischen Kollegen aus Lochau angerufen. Es wurde in dem Telefonat mitgeteilt, dass derselbe 51–Jährige die Zeche geprellt hat und nun nicht gehen möchte.

Irgendwie hat der Betrunkene es dann wieder zurück nach Lindau geschafft, denn gegen 1 Uhr tauchte er erneut in dem Schnellrestaurant auf und sorgte für Unruhe. Da er unbelehrbar schien, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Er konnte seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Er muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten.