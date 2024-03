Betrunken mit E-Bike gegen Lastwagen gefahren

Eine Zeugin hat am Mittwoch gegen 21.30 Uhr einen gestürzten Radfahrer in der Ladestraße in Lindau entdeckt. Der Mann lag bewusstlos auf der Straße. Nach Eintreffen der Polizei erlangte der 58-jährige Mann wieder das Bewusstsein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Der 58-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gab der Radfahrer gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem E-Bike nach Hause fahren wollte und im Dunkeln gegen den dort abgestellten Lkw gefahren sei. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.