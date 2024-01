In den frühen Morgenstunden des Neujahrstags sind ein Mann und eine Frau mit E-Scootern in der Lindauer Fischergasse unterwegs gewesen. Der Mann kam in der weiteren Folge laut Polizeibericht zu Sturz und verletzte sich im Gesicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei diesem Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Aufgrund seiner Verletzung konnte er allerdings keinen Alkotest durchführen. Seine Begleitung war ebenfalls alkoholisiert. Beide kamen ins Krankenhaus nach Lindau. Die Beamten ordneten hier eine Blutentnahme an und stellten die Führerscheine der 33-jährigen Frau und des 35-jährigen Mannes sicher.