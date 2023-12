An der Grundschule in Oberreitnau sind so viele Lehrerinnen erkrankt, dass der komplette Schulbetrieb ruht. Bis einschließlich Freitag ist die Schule geschlossen. Es findet auch kein Distanzunterricht statt.

Da sich in der Schule „bestimmte Viren und Infekte“ rasant ausbreiten, sei der Personalausfall so hoch, dass dieser durch „die wenigen mobilen Vertretungskräfte im Kreis“ nicht mehr aufgefangen werden könne, heißt es in einer Nachricht an die Eltern, die der LZ vorliegt.

Nach Rücksprache mit dem Schulamt sei beschlossen worden, den kompletten Schulbetrieb runterzufahren. „Von Mittwoch bis Freitag bleibt das Schulhaus für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Oberreitnau geschlossen“, steht in der Mitteilung. In dieser Zeit finde auch kein Distanzunterricht statt. „Alle Lehrkräfte und kranken Kinder sollen die Zeit nutzen, wieder gesund zu werden.“

Erst improvisiert, dann Notbremse gezogen

Die Nachmittagsbetreuung könne ebenfalls nicht stattfinden. Die Eltern sollten die Betreuung „selbstständig“ untereinander organisieren, sich absprechen und abwechseln. Für „absolut dringende Notfälle“ biete die Schule vormittags eine Notfallbetreuung an, die vom Personal der Mittagsbetreuung gestemmt wird.

Wie aus dem Schreiben an die Eltern ersichtlich wird - weder Schulleitung noch Schulamt waren bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme zu erreichen - hatte sich die Situation zugespitzt. Am Dienstag hatte die Schule noch improvisiert: In einer Klasse sprangen Eltern ein, eine Klasse blieb zuhause und eine andere wurde durch eine mobile Vertretungslehrkraft betreut.

Als dann noch eine weitere Lehrerin erkrankte, zogen Schulleitung und Schulamt die Notbremse - in der Hoffnung, dass der Unterricht nächste Woche wieder wie gewohnt startet.