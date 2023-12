Vom Einzelhandel in den Kindergarten, von der Zahnarztpraxis ins Restaurant, von der Reiseleiterin zur Zugbegleiterin. Manche Menschen wechseln Mitten im Leben ihren Beruf.

Berufsleben Neustart mitten im Leben - Wieso diese Menschen ihren Beruf wechseln q Lindau

Warum wechseln Menschen mit 40 oder 50 nochmal ihren Beruf? Warum tun sie sich die Strapazen einer Ausbildung an? Was verändert sich dadurch in ihrem Leben? Und was sagt die Forschung dazu?

Darüber sprechen Ronja Straub und Julia Baumann in der aktuellen Folge des Lindau-Podcasts.