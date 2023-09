Bereit für alle Stürme

Bei den Unterstützern bedanken, die Spieler und das neue Trikot vorstellen: Die EV Lindau Islanders haben bei einem Sponsorenabend am vergangenen Donnerstagabend in der Lindauer Spielbank die anstehende Saison gebührend eingeläutet. Der neu präsentierte Slogan soll dabei auch für die Spielzeit des Eishockey-Oberligisten gelten.

Der alte Slogan war dem EVL-Vorsitzenden zu austauschbar

„Shaped by Storms“ ist immer wieder beim Sponsorenabend zu sehen, was frei übersetzt so viel wie „Gestählt in den Stürmen“ bedeutet. Geschliffen, geprägt ‐ aber immer gestärkt aus den ganzen Widrigkeiten hervorgegangen. So wie die Islanders. „Wir kämpfen immer gegen Stürme“, sagte Bernd Wucher, der Vorsitzende der EV Lindau Islanders. Der aktuelle Sturm: die nicht mehr zeitgemäße Infrastruktur und die fehlende Eiszeit. Deshalb haben die Islanders aus ihrer Not einfach eine Tugend gemacht. „Unser alter Slogan war ,Heiß auf Eis‘“, sagte Wucher. Doch das war dem Vorsitzenden zu austauschbar. Die Verbindung zur Insel, die auch Wind und Wetter ausgesetzt ist, sich den Stürmen widersetzen muss, liege ebenfalls nahe. Aufs Sportliche übertragen, bedeutet das: Die Islanders sollen nun zur neuen Saison den Angriffsstürmen der Gegner in der Eishockey-Oberliga standhalten. Eben so, wie es der neue Vereinsslogan „Shaped by Storms“ ausdrücken soll.

Auf die neue Spielzeit wurden die rund 100 Gäste beim Sponsorenabend in der Lindauer Spielbank gebührend eingestimmt. Über 145 Unterstützer zählt die Islanders-Familie inzwischen. „Es kamen über 20 neue Sponsoren in diesem Jahr dazu“, freute sich Wucher. Das Geld sei wichtig, vor allem für den Nachwuchs. „Dieser hat bei uns Priorität Nummer 1“, sagte Wucher. So hätte der Verein für alle Jugendteams von der U7 bis zur U20 gemeldet.

Die anwesenden Sponsoren bekamen auch die neuen Trikots zu sehen. Das Heimtrikot besteht aus der Grundfarbe blau, mit goldenen und weißen Akzenten. „Das Blau soll Stärke symbolisieren“, sagte Wucher und ergänzte scherzend: „Und dann haben wir die Hoffnung, dass es am Ende der Saison Gold für uns gibt.“ Das Auswärtstrikot hat die Grundfarbe weiß ‐ alle anderen Elemente sind mit dem Heimtrikot identisch. Das neue Warm-up-Trikot, ohne Werbung, enthält in der Mitte ein großes „L“ für Lindau.

Trainer Sicinski verspricht einen besseren Saisonstart

Erstmals sind die neuen Trikots in Lindau beim ersten Pflichtspiel zur neuen Saison am 29. September gegen die Passau Black Hawks zu sehen. „Wir hatten eine sehr schwierige Vorbereitung. Aber alle sind sehr motiviert“, sagte Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders. Trotz der kaum vorhandenen Eiszeit in der Lindauer Eishalle wäre vor allem auswärts fleißig trainiert worden: „Die Spieler sind auch geschliffen worden“, sagte Markovic. Wie im Sturm eben. Das gelte vor allem für Robin Wucher. „Er hatte im Sommer die Trikotgröße S bestellt. Am Ende trägt er nun Größe L. So hart hat er trainiert“, sagte Markovic. Aber das gilt nicht nur für ihn. „Die Mannschaft ist gut aus der Sommerpause zurückgekommen“, lobte Coach John Sicinski und versprach: „Wir werden einen besseren Saisonstart als im vergangenen Jahr erwischen. Wir werden bereit sein.“ Bereit, den Kampf aufzunehmen.

So wie Bernd Wucher. Seit Jahren musste er mit ansehen, wie im Eingangsbereich der Lindauer Spielbank Trikots der Memmingen Indians und der Landsberg Riverkings hingen. Erfolglos kämpfte er bislang dagegen an ‐ bis am Donnerstagabend. „Sie nehmen ja keine Geschenke an“, leitete Wucher in Richtung des Spielbankdirektors Ralf Item ein. „Deshalb schlage ich Ihnen heute ein Tauschgeschäft vor. Sie bekommen im Gegenzug für die Trikots aus Memmingen und Landsberg heute von mir Islanders-Trikots.“ Dieses Angebot konnte selbst Item nicht ausschlagen. Künftig werden also die Spielbankbesucher im Eingangsbereich die Trikots der Lindauer als Erstes zu sehen bekommen. Auch dieser langjährige Kampf ging am Ende zugunsten der Islanders aus. So gesehen, lagen die Eishockeyverantwortlichen mit ihrer Sloganwahl also goldrichtig.

Die Schanner Eishockeyartikel GmbH + Co. KG (Deutschland Vertrieb Bauer Hockey) wird ab der Saison 2023/24 offizieller Ausrüster der EV Lindau Islanders. Der langfristige Vertrag mit dem Oberligisten umfasst die Ausrüstung der Spieler und Torhüter mit Produkten der Eishockeymarken Bauer, Sherwood und Vaughn. Des Weiteren treten die Islanders auch neben dem Eis mit Bekleidung der Marke Bauer auf. Weiterhin können die Spieler auf die Betreuung des Eishockey-Fachhändlers Spirit of Hockey im nahe gelegenen vorarlbergerischen Hohenems zurückgreifen. (lz)