In St. Stephan erklingen beim voraussichtlich letzten Benefizkonzert für die Cavazzen-Sanierung am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr, zwei Höhepunkte der Klassik in klangprächtigen Arrangements, wie es in einer Pressemitteilung des Fördervereins Cavazzen heißt.

Fast 15.000 Euro haben die vergangenen fünf Klassikkonzerte des Fördervereins zu den Gesamteinnahmen (bisher 275.000 Euro) beigetragen, die dabei helfen, den städtischen Finanzierungsanteil für die Sanierung des Lindauer Stadtmuseums zu verringern,

Für Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ haben sich die Veranstalter für eine besonders reizvolle Variante entschieden: Die 14 Bilder, die ihn zu seiner Komposition inspiriert haben, sind zum Großteil verschollen. Überliefert sind aber dank Mussorgsky die Titel der ehemaligen Bilder. Und die wiederum haben die Malerin Uta Weik dazu inspiriert, ihre persönlichen und künstlerischen Vorstellungen hierzu mit eigenen Bildern zum Ausdruck zu bringen. Diese werden dann parallel zu den jeweiligen Satzbezeichnungen auf eine Großleinwand projiziert.

Handwerker, die an der Sanierung beteiligt waren und an diesem Konzert interessiert sind, erhalten freien Eintritt (Um Anmeldung wird gebeten per Email an [email protected] melden). Tickets kosten 15 Euro.