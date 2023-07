Ben Bandlow wird Dritter bei bayerischen Meisterschaft

Ben Bandlow ist am vergangenen Wochenende der einzige Lindauer Schwimmer gewesen, der bei der bayerischen Jahrgangsmeisterschaft in Ingolstadt vertreten war. Der 12–Jährige startete über die 100 Meter und 200 Meter Brust, seiner Paradedisziplin. Trotz suboptimaler Vorbereitung, da er wegen eines einwöchigen Schullandheim–Aufenthaltes vor dem Wettkampf keine direkte Trainingsvorbereitung hatte, konnte er seine Bestleistungen von der schwäbischen Meisterschaft steigern.

Über 200 Meter ging er bereits die erste Rennhälfte mit Bestleistung an, wobei er auf einer aussichtsreichen dritten Position wendete. Auf der zweiten Rennhälfte fehlte ihm dann jedoch das nötige Stehvermögen, sodass er auf den undankbaren vierten Rang zurückfiel. Dennoch steigerte er seine Bestzeit auf 3:15,67 Minuten. Tags darauf stand das 100–Meter–Rennen an. Diesmal konnte er seine dritte Position ins Ziel retten und sicherte sich die ersehnte Medaille bei der bayerischen Meisterschaft. Nun steht auch für ihn die Sommerpause an, damit Kraft getankt werden kann für den Saisonaufbau im September.