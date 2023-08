Viele Fahrradgruppen sind derzeit im Allgäu unterwegs — doch diese 30–köpfige Gruppe ist mit einer besonderen Botschaft in Ingolstadt gestartet: 30 Frauen und Männer sind unter dem Motto „Für Frieden, Abrüstung und ein ziviles Europa“ auf Achse.

Entsprechend nutzen sie ihre Zwischenstationen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Unter ihnen: Pfarrer Christoph Wonneberger, der 2022 den Scheidegger Friedenspreis erhalten hat.

Der heute 79–Jährige hat eine besondere Lebensgeschichte. 1944 im Erzgebirge geboren, war er von 1977 bis 1984 Pfarrer der Weinbergskirchgemeinde in Dresden und ab 1985 in der Lukaskirchgemeinde in Leipzig tätig. Hier betreute er Kriegsdienstverweigerer und initiierte Friedensgebete in der Nikolaikirche.

Pfarrer Christoph Wonneberger aus Leipzig erhielt 2022 den Scheidegger Friedenspreis — jetzt kommt er mit einer Radlergruppe zurück ins Allgäu und wirbt für einen Atomwaffenverzicht. (Foto: Olaf Winkler )

Ende Oktober 1989 und damit kurz vor der Öffnung der Mauer erlitt Wonneberger einen schweren Schlaganfall. Die Folgen schränkten ihn über viele Jahre massiv ein. Im Gegensatz zu anderen Pfarrern, die teilweise Ministerämter in der letzten DDR–Regierung inne hatten, konnte Wonneberger sich nicht aktiv an der Wiedervereinigung beteiligen.

Friedensvertrag für Deutschland

Aber er kämpfte sich zurück ins Leben — und behielt einen kritischen Geist. Das machte er auch bei der Verleihung des Friedenspreises an ihn am 3. Oktober 2022 deutlich. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine forderte er damals eine neue Friedensordnung für Europa, einen Abzug der US–Truppen und einen Friedensvertrag für Deutschland. „Erst dann können wir eine europäische Politik führen“, sagte Wonneberger damals. Denn er sehe das Land in einen „Stellvertreterkrieg in Europa“ hineingezogen.

Die Tour de Natur 2023 ist vom 29. Juli bis zum 13. August unterwegs – von Singen/Hohentwiel entlang des Bodensees über Friedrichshafen und nach Vorarlberg. Von Lindau geht es durchs Allgäu nach Wangen und Memmingen sowie anschließend über Landsberg nach München. (Foto: Tour de Natur )

Ein Weg für den 79–Jährigen, auf seine Anliegen aufmerksam zu machen, ist die Beteiligung an Radtouren. So radelte er schon in früheren Jahren bis nach Moskau, um für den Verzicht auf Atomwaffen zu werben.

Lindau tritt 2006 „Mayors for Peace“ bei

Jetzt ist er mit einer Gruppe der 1892 gegründeten Deutschen Friedensgesellschaft unterwegs. Sie wirbt für einen Atomwaffenverbotsvertrag und für eine Mitgliedschaft von Bürgermeistern in der Organisation „Mayors for Peace“, die der damalige Bürgermeister von Hiroshima (Japan) 1982 ins Leben gerufen hat. Im Allgäu gilt dieser Aufruf insbesondere den Bürgermeistern Nico Sentner (Immenstadt), Martin Beckel (Oberstaufen) und Ulrich Pfanner (Scheidegg), in deren Kommunen die Radlergruppe Station und auf ihre Anliegen aufmerksam macht.

Lindau ist „Mayors for Peace“ bereits 2006 beigetreten. Hier ist zum Abschluss der Fahrradtour ein Infostand vor dem Alten Rathaus sowie ein Umwelt– und Friedensfest auf der Hinteren Insel geplant.