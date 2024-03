Kunst von Lindauer Künstlerinnen und Künstlern einen Tag lang in vollen Zügen genießen - dazu hat der „Open Studio Day“ am Samstag alle Interessierten eingeladen. Und sie kamen, um die zahlreichen Ateliers auf der Insel und in der näheren Umgebung zu besuchen, sich kennen zu lernen, sich auszutauschen und auch Kunst zu kaufen. Der Pop-Up-Galerie in der Cramergasse bildete das Zentrum, in dem sich Werke von allen beteiligten Kunstschaffenden versammelten. Es war die Vielfalt an bildnerischen Ausdrucksmöglichkeiten, die auf großes Interesse stieß, aber nicht nur das allein.

Alle Parkplätze auf der Insel belegt. So der Hinweis bereits bei der Anfahrt. Was so viel hieß: Es ist voll mit Gästen. Die strömten zwar nicht alle in die Ateliers, doch war schnell klar, dass dieser Open Studio Day sich lohnt und das für alle Seiten.

30 Kunstschaffende tun sich zusammen

Im Pop Up Kunstladen (vormals Tschibo-Filiale) erwartete das Publikum eine Fülle von Bildern verschiedenster Macharten. Von Malerei, Zeichnung, Grafik, Collagen, Fotografie, Skulptur und Mixed Media, die in zwei Räumen präsentiert wurden und ein Spektrum an klassisch expressiv gemalten Porträts, surreal anmutenden Stillleben, weiten Landschaften, fotorealistischen Alltagsszenen, farbleuchtender Pop Art bis hin zu Holzschnitten und Prägedrucken in diversen Formaten boten. Vertreten sind rund 30 Lindauer Kunstschaffende, die über die Insel hinaus ihre Standorte in der Ladestraße und im Zechwaldareal, im Lindenhofweg und im Dennenmoos, in Bodolz, Sigmarszell, Wasserburg und Weißensberg haben.

Mit die Anlaufstelle am Open Studio Day ist der Pop Up Kunstladen in der ehemaligen Tschibofiliale. (Foto: Babette Caesar )

Tilly Neuweiher ist hier Ansprechpartnerin

Im Vorfeld hätten sie eine Gruppe gebildet, erzählt die dortige Ansprechpartnerin und selbst Künstlerin Tilly Neuweiher. Dies sei eine Premiere für Lindau. Dabei ist zu beobachten, dass Passanten nicht nur schnell rein und ebenso schnell wieder raus gingen. Nach dem Motto, alles gesehen zu haben. Nein, sie blieben, haben sich mit einzelnen Werken beschäftigt und bis in den Nachmittag hinein, so Neuweiher, sei auch einiges verkauft worden.

Entspannter Weg, Kunst und Künstler zu begegnen

Zuvorderst gehe es bei dieser Aktion, die parallel in Bregenz stattfand, aber darum Schwellenängste abzubauen. Das heißt, Interessierten die Möglichkeit zu geben, einfach einzutreten und sich umzuschauen. Der Kunst also auf diesem entspannten Weg zu begegnen und eben nicht nur der Kunst, sondern auch denjenigen, die sie produzieren.

Wie im Falle der Malerin Ute Reincke, die als Gast im Keramikladen von Suzanne Pakleppa in der Fischergasse teilnimmt und dort ihre auf der Basis von Fotografien entstandenen Gemälde zeigt. In den für sie typischen leicht verschwommenen Farbtönen, hinter denen sich Figuratives wie durch einen Schleier zu erkennen gibt.

Das sei auch eine Aufgabe des Kulturamtes

Ihr Raum ist eher ein Showroom. Die Offenheit der Keramikwerkstatt im Hintergrund und die großen Fensterflächen laden zum Besuch ein und vermitteln dadurch Atelierstimmung. Es sei ein Anfang, Lindauer Künstlerinnen und Künstler zusammen zu bringen, sagt Reincke. Die Gemeinschaft und ein Miteinander zu stärken und vor allem auch, sich zu zeigen mit der eigenen Kunst. In der Öffentlichkeit mehr Präsenz zu bekommen, worin sie auch eine Aufgabe des Kulturamtes sieht.

Thomas Hermanns Faible für seine Seelentiere

Rund 80 Besucherinnen und Besucher hätten bis zum Nachmittag den Ausstellungsraum betreten, den Thomas Hermann mit „Cats and Woman“ bespielt. Warum ausgerechnet Katzen? Es seien seine Seelentiere, und irgendwann habe er einfach damit angefangen.

Ich fühle mich jetzt mehr als Lindauer Künstler. Matthes Seidl

Auch das ist ein Zugang zur Welt der Kunst, die sich im Atelier von Irina Levina wiederum ganz anders präsentiert. Schon beim Eintreten empfängt einen ein zugleich offenes und intimes Ambiente, das aus Ausstellungsfläche, Arbeitsplatz mit Staffelei und Werkstatt besteht. Ihre Motivwelt sind farbleuchtende Aquarelle vom Bodensee und aus der Welt der Blumen inmitten von antiken Mobiliar und kunstgewerblichen Dingen.

Publikum überwindet Hemmschwellen mehr und mehr

Auch sie registriert ein verstärkt kunstinteressiertes Publikum quer durch alle Altersklassen, das die Hemmschwellen mehr und mehr überwindet. Eben durch solche Aktionen. Dass es für Ateliers nicht zwingend große Fensterfronten braucht, um als solches zu bestehen, beweist dasjenige von Matthes Seidl gegenüber vom Stadttheater. Leicht könnte man daran vorbei laufen, würde er nicht gerade zusammen mit Egon Fässler vor der Tür stehen.

Beim Eintreten in die zwei kleinen Räume gibt man sich fast erschlagen vor Staunen angesichts der Bildmasse. Er habe alles aufgehängt, was geht - von Miniatur bis Mittelformat dicht an dicht. Hier findet sich alles an Materialien, was ein Atelier ausmacht.

Und mit ein bisschen Glück greift der Musiker und Psychotherapeut zur Bratsche, während Fässler Heinrich Heines Ballade „Belsazar“ intoniert. Dies sind spontane beflügelnde Momente. Für Seidl sei der Open Studio Day ganz wichtig, steigere er aus seiner Sicht die Identität Lindaus als Kulturort: „Ich fühle mich jetzt mehr als Lindauer Künstler.“