Beim Gedanken an die alte Schule in Afghanistan kommen Tränen

Mutter Yalda lächelt zaghaft. Vater Muhibullah Omeroglu lässt übersetzen, warum er sich letztlich mit Frau und drei Kindern zur Flucht entschlossen hat. Denn der Alltag der Taliban in Afghanistan habe ihr Leben dort zerstört.

Stundenlang sitzt die 20-jährige Bushra über ihrem Smartphone. Nicht dass sie ständig mit Freunden schreibt. „Vier bis fünf Stunden am Tag versucht sie, über Youtube-Videos Deutsch zu lernen“, erzählt die frühere Zecher Quartiersmanagerin Gaby Zobel. Die Omeroglus sind eine der Familien, die sie am Kopernikusplatz betreut.

Ihre Heimat ist die Provinz Faryab im Norden Afghanistans. Den Alltag unter den Taliban lässt Vater Omeroglu mit „sehr schwierig“ übersetzen. Dennoch: Die Familie des gelernten Schneiders mit eigener Werkstatt lebt im eigenen Haus, hat ihr Auskommen.

Doch dann der Schock: Von einem Tag auf den anderen darf Tochter Bushra, zu der Zeit in der elften Klasse, ihre Schule nicht mehr besuchen. „Alle Schulen wurden geschlossen“, schildert der Vater. Für die Eltern unfassbar. Als Bushra von ihrem afghanischen Schulalltag erzählt, schießen ihr die Tränen in die Augen.

Denn eigentlich hatte sie einen großen Traum: Sie wollte studieren, Ärztin werden. Auch ihre neunjährige Schwester würde nicht mehr lange den Unterricht besuchen dürfen. Für den Vater der Punkt, an dem er beschließt: Sie müssen dort weg, müssen ihre Heimat verlassen. Die einschließlich des 16-jährigen Sohns fünfköpfige Familie ist wochenlang unterwegs, bis sie die deutsche Grenze überqueren. „Weil es hier mehr Freiheiten, eine Demokratie gibt“, lässt der Vater übersetzen. „Und weil unsere Kinder hier bessere Chancen haben.“

Die Umstände der Flucht möchten sie nicht veröffentlicht wissen. Seit August leben sie nun in Lindau. Sind trotz der offenen Asylfrage froh, endlich zur Ruhe kommen zu können. Und sie wollen auf jeden Fall hier bleiben, „wenn Deutschland uns lässt“, wie es Bushra formuliert. „Es ist eine Entscheidung fürs Leben“, sagen die Eltern.

Für sie ist klar: Sie wollen so schnell wie möglich Fuß fassen in diesem neuen Leben. Als Gaby Zobel angeboten hat, sich nach gemeinnützigen Aufgaben umzuhören, „damit die Geflüchteten auch etwas Struktur in ihr neues Leben bekommen“, sagen Vater und Mutter Omeroglu sofort Ja.

Er arbeitet mittlerweile einige Stunden in der Woche in der Schneiderei des Unternehmens Chance. Stoffe und Nähen sind schließlich seine Welt. Mutter Yalda zieht später das blaue Polo-Shirt mit dem Schriftzug Sozialstation über: Sie betreut jetzt dort unter Anleitung betagte Menschen und Senioren mit Demenz. „Und lerne auch Deutsch dort“, fügt sie lächelnd schon selbst an.

Für Bushra ist vor allem eines wichtig: Sie möchte jetzt einen Schulabschluss erreichen. Noch ist nicht klar, wo sie demnächst im Unterricht sitzen wird. Aber Deutsch lernen, das ist gerade ihr oberstes Ziel. Jeden Tag, viele Stunden lang. Denn da ist noch dieser eine Traum: „Ich möchte so gerne Ärztin werden.“