Lindau

Beim Einparken zwei Fahrzeuge beschädigt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der Fahrer eines Renault-Transporters hat am Mittwoch gegen 15 Uhr versucht, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzuparken. Dabei stellte sich der Fahrer laut Polizeibericht so ungeschickt an, dass er gleich zwei geparkte Fahrzeuge und eine Überdachung für Einkaufswagen beschädigte.