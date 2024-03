Beim Bundesweiten Warntag tönen die Sirenen

Beim Bundesweiten Warntag am Donnerstag, 14. März, testen Bund, Länder und Kommunen ihre Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle. An diesem nimmt auch der Landkreis Lindau teil.

Dabei soll überprüft werden, wie gut die vorhandenen Warnsysteme funktionieren. Ein weiteres Ziel ist es, die Menschen darauf hinzuweisen, was das Signal der Sirene zu bedeuten hat. Zu diesem Zweck werden um etwa 11 Uhr mehre Sirenen im Landkreis Lindau ausgelöst. Zu hören sein werden die Sirene Liebherr-Aerospace Lindenberg in der Stadt Lindenberg im Allgäu, die Sirene am Rathaus Weiler in Weiler-Simmerberg, die mobile Sirenenanlage in Scheidegg, sowie die Sirene in Wasserburg.

Zeitgleich wird das Innenministerium bei unterschiedlichen Warn-Apps Notfallmeldungen auslösen. Dazu zählt die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (Nina) ebenso wie die App Katwarn.

