Das Bodensee-Gymnasium (Bogy) hat mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert einen eindrucksvollen Einblick in das musikalische Leben der Schule gegeben.

Wer beide Konzerte erlebt hat, kann sicher eines bestätigen: Es ist erfreulich, was sich in Sachen Musik an den beiden Lindauer Gymnasien abspielt: ein reges und vielfältiges Musikleben, was nur nützlich für ein gutes Schulklima sein kann.

Konstanze Kiefer hat ein feines Gespür für Klänge und Phrasierung. Zum Glück hat sie auch Schüler an der Hand, die Blasinstrumente spielen und dieses Gespür erkennen und umsetzen können. Da wäre zum einen das Bläserensemble, das mit weihnachtlichen Klängen wunderbar in das Konzert einführte. Selbst die Intonation stimmt einfach, bei den Temperaturen von zehn Grad ein kleines Kunststück.

Bemerkenswertes Niveau

Der Höhepunkt des Abends war die Bogy-Bigband: Sie spielt seit Jahren auf einem bemerkenswerten Niveau, was bei der natürlichen Fluktuation in einer Schule schon erstaunlich ist und sowohl Kiefers Arbeit sowie die Vorarbeit der Instrumentallehrer würdigt.

Ohne großes Getöse phrasierten die jungen Musiker beispielsweise die „Mission Impossible“ von Lalo Schifrin und erzeugen damit eine Spannung bis zum Höhepunkt. Ebenso fein die Interpretation der berühmten Bossa Nova „Manhã de Carnaval“ von Luiz Bonfá und „Let it snow, let it snow, let it snow“ von Jule Style. Zur Überraschung des Publikums standen hier die Instrumentalisten auf und sangen selbst.

Fast nahtlos als Abschluss kehrten die jungen Jazzer ins seriöse Fach zurück und begleiteten das Publikum beim gemeinsamen Schlusslied „Oh du fröhliche“.

Streicher bekommen Unterstützung

Was die Anzahl der Streicher am Bogy anbelangt, oder die Anzahl der Streicher, die willens sind, im Schulorchester mitzuwirken, gibt es noch Luft nach oben. Das gab aber der einen oder anderen Lehrkraft die Gelegenheit, ihr Instrument zu entstauben und das Orchester zu verstärken.

So konnten die Streicher sowie die vorhandenen Holz- und Blechbläserinnen und -bläser unter Dirigent Sören Raab Händels „March from Scipio“ und „Nostalgia“ von Rossano Galante schön umsetzen.

„Gold von den Sternen“ besang der Unterstufenchor mit der Chorklasse unter der Leitung von Konstanze Kiefer. Mit „The Rose“ des noch lebenden norwegischen Komponisten Ola Gjeilo nahmen sich die jungen Sänger auch zeitgenössische Literatur vor. Dazu gehörte allerdings auch „Happy X-mas“ von John Lennon und Yoko Ono, bei dem Konstanze Kiefer das Publikum einlud, mitzusingen.

Aktuelle Lieder in Zeiten des Krieges

Dabei waren es die Worte aus dem Song „War is over if you want it“ (Krieg ist vorbei, wenn Du es willst), die das Paradoxon der aktuellen Welt treffen. Das beschrieb auch Schulleiterin Jutta Merwald in ihrer kurzen Begrüßung: Da steht das Fest des Friedens vor der Tür - und es herrschen grausame Kriege.

Das Bogy hat auf Initiative von Sören Raab eine Schulband, die mit Leonhard Cohens „Halleluja“ und dem „Winter Song“ von Sara Bareilles schon einmal andeutete, welches Potential in der Band steckt.

Posaunenquartett schickt Adventsgrüße durchs Kirchenschiff

Im Sinne von „feinen Klängen“ knüpfte Thomas Spies nahtlos an das davor Gehörte, er schickte mit seinem Posaunenquartett traditionelle Adventsgrüße durchs Kirchenschiff.

Von Simon & Garfunkel ist „Scarborough Fair“ bekannt, das hier für Posaunenquartett arrangiert ist. Wenngleich, das Arrangement ist vor allem für die erste Posaune ganz schön vertrackt geschrieben.

Der Mittel- und Oberstufenchor sang gemeinsam die zwei Lieder „You say“ und „Breath of Heaven“, die beim Publikum bestens ankamen. Ob die weitgehende Einstimmigkeit des gemischten Chores auf Dauer spannend bleibt, muss sich herausstellen.

Auf jeden Fall machte der Verlauf des Konzerts die anfangs grausame Kälte der Kirche vergessen. Die abschließende Bigband konnte noch einen draufsetzen, so dass wohl am Ende keiner mehr fror.