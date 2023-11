Beim Aufsteiger sollen für die Islanders Punkte her

Die EV Lindau Islanders haben nur zwei Tage nach der klaren 1:5-Heimniederlage gegen die Bayreuth Tigers die Chance auf die nächsten Punkte in der Eishockey-Oberliga Süd. Vom Papier her reisen die Lindauer am Freitag (20 Uhr/SpradeTV) als klarer Favorit zum Aufsteiger Stuttgart Rebels. Die Stuttgarter haben in elf Spielen zwar erst vier Punkte geholt, zuletzt aber ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Am Sonntag (18 Uhr) folgt schon das nächste Heimspiel in der BPM-Arena gegen die Tölzer Löwen.

Stuttgart schafft den zweiten Sieg der Saison

Durch die Niederlage gegen Bayreuth am Mittwochabend sind die Islanders in der Tabelle der Oberliga Süd auf Rang zehn zurückgefallen. „Wir hatten unsere Chancen, aber es ist uns nicht gelungen, sie zu nutzen“, sagte Co-Trainer Marko Sakic, der den erkrankten Cheftrainer John Sicinski vertreten hatte.

Im ersten Duell der Saison gegen die Stuttgart Rebels soll es wieder Punkte für Lindau geben. Der Aufsteiger ist schwer in die Saison gekommen ‐ nach den ersten sechs Partien hatten die Rebels ein Torverhältnis von 12:37 und noch keinen Punkt. Die ersten beiden Zähler gab es durch den 5:4-Sieg nach Penaltyschießen gegen die EHF Passau Black Hawks. Seither scheinen die Stuttgarter in der Liga angekommen zu sein, auch wenn es danach erst mal weitere Niederlagen setzte. Die fielen allerdings deutlich knapper aus als noch zu Saisonbeginn. „Sie fangen jetzt auch an, Punkte zu sammeln“, meinte Sakic.

In Überzahl muss es besser laufen

Am Dienstagabend gewannen die Stuttgarter mit 5:4 nach Verlängerung beim EV Füssen und holten sich damit die Punkte drei und vier. Die Rebels sind dennoch weiterhin Tabellenletzter ‐ und der Anspruch der Islanders sollte sein, in Stuttgart nach regulärer Spielzeit zu gewinnen. „Wir werden mit voller Konzentration nach Stuttgart fahren müssen“, sagte Sakic nach der Partie gegen Bayreuth. „Es gibt in dieser Liga keine leichten Spiele.“

Deutlich steigern muss sich seine Mannschaft in Sachen Effektivität. Was gegen den Deggendorfer SC beim furiosen 7:4-Erfolg klappte, klappte gegen Bayreuth schon wieder nicht. Schwach war vor allem der Auftritt der Islanders in Überzahl. „Wir haben einfach das Tor nicht gefunden“, meinte Sakic.

Im Kader der Rebels sind laut Mitteilung der Islanders drei Spieler mit Lindauer Vergangenheit. Der Verteidiger Cedric Riedl sowie die beiden Stürmer Simon Klatte und Loris Walter spielten in der vergangenen Saison bei den Bietigheim Steelers und hatten eine Förderlizenz für die EV Lindau Islanders. Am Freitag wird es für sie ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Mannschaftskollegen geben.

Zwei ganz erfahrene Stürmer führen Stuttgart an

Die Rebels haben jedoch nicht nur junge Talente in ihrem Kader. In Matthew Pistilli und Jannik Herm haben die Stuttgarter auch jede Menge Erfahrung. Die Stürmer tragen bislang auch die Hauptlast im Angriff der Rebels ‐ nach elf Spielen kommen der 32-jährige Herm (zwölf Treffer, vier Vorlagen) und der 35-jährige Pistilli (acht Tore, acht Vorlagen) bereits auf 32 Torbeteiligungen.

Wichtig wären Punkte für die Islanders auch am Sonntag im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Der ehemalige Zweitligist tut sich in dieser Saison bislang sehr schwer. Die Löwen stehen nach fünf Niederlagen in Folge nur auf dem vorletzten Platz ‐ am Mittwochabend gab es eine bittere 1:8-Niederlage beim ECDC Memmingen. Das erste Duell in dieser Saison gegen die Islanders haben die Tölzer allerdings mit 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Bis kurz vor Schluss hatte Lindau geführt, musste dann aber mit einem Punkt leben.

Sowohl in Stuttgart als auch gegen Bad Tölz sollen es an diesem Wochenende mehr Punkte für die Islanders werden.