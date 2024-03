Beifahrerin verletzt sich schwer - Motorradfahrer vor Gericht

Ein Motorradfahrer ist im Februar vor einem Jahr vor der Polizei geflüchtet. Kurze Zeit später verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er und seine Beifahrerin stürzten schwer. Die Folgen der Verletzungen prägen die Frau bis heute.

Vor dem Amtsgericht Lindau sitzt ein junger Mann. Der Fahrer des Motorrads wirkt aufgewühlt. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, sich an einem illegalen Straßenrennen beteiligt zu haben. Die Folge ist eine schwere Gesundheitsschädigung. Doch nicht bei ihm selbst.

Das Gericht befragt die Geschädigte nur kurz. Sie ist in Begleitung ihres Betreuers. Sichtbar sind ihre Verletzungen nicht. Doch die Befragung der Frau ist zäh. Der Richter muss seine Fragen mehrmals wiederholen. Die 31-Jährige tut sich schwer, alles zu verstehen und zu beantworten.

Folgen des Unfalls

Ihre Lehre und ihr abgeschlossenes Studium bringen ihr auf unabsehbare Zeit nichts. Vorerst wird sie nicht arbeiten können, berichtet ihr Betreuer. Ihren Alltag bekomme sie gerade so geregelt, mehr aber auch nicht. Die Fragen des Gerichts beantwortet sie teilweise widersprüchlich. Ob sich ihr Gesundheitszustand jemals wieder bessert, ist fraglich. An den Abend des Unfalls kann sie sich nicht erinnern.

Der Angeklagte gibt an, er sei mit ihr Essen gewesen und wollte sie dann nach Hause bringen. Die zwei wohnen nebeneinander und hatten vor dem Unfall eine freundschaftliches Verhältnis. Den Kontakt hätten sie jetzt auf Wunsch der 31-Jährigen abgebrochen.

Verfolgungsjagd durch Wohngebiet

Eine Polizistin berichtet, sie habe das Motorrad gehört, bevor sie es sah. Auf der Bregenzer Straße sei es mit überhöhter Geschwindigkeit und einem immer wieder aufheulenden Motor an ihr vorbeigefahren.

Per Funk habe sie dann einer anderen Streife vom auffälligen Verkehrsteilnehmer berichtet. Kurze Zeit später kam der kontaktierten Streife ein Motorrad entgegen. Ob es sich um das selbe Motorrad handelte, wurde vor Gericht nicht geklärt.

Die Streife wendete, um den Fahrer anzuhalten. Doch als der Motorradfahrer das Blaulicht der Beamten bemerkte, habe er versucht zu flüchten. Im Wohngebiet soll er immer wieder scharf abgebogen sein. Die Polizei habe Mühe gehabt, ihm zu folgen. Mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde seien die Beamten dem Angeklagten hinterher gerast - teilweise durch 30er-Zonen.

Der schwere Sturz

Die Streife habe während der Verfolgungsjagd Verstärkung gerufen. Immer wieder sei der Angeklagte mit seinem Motorrad aus ihrem Sichtfeld verschwunden. Bis eine der Streifen das verunglückte Motorrad neben der Straße fand.

Dem 29-jährigen Angeklagten scheint die Situation sehr zu belasten. Immer wieder werden vor Gericht die Bilder des Unfalls gezeigt. Immer wieder bricht er in Tränen aus und vermeidet, sich die Bilder anzuschauen. Er hat keine bleibenden, körperlichen Schäden.

Helm spielt wichtige Rolle

Wahrscheinlich auch, weil er seinen Helm ordnungsgemäß trug - im Gegensatz zur Beifahrerin. Beim Eintreffen der Polizei liegt der Helm ein paar Meter von der 31-Jährigen entfernt. Sie sei nicht ansprechbar gewesen, berichtet eine Polizistin.

Im Bezug auf den Helm widersprechen sich die Aussagen der Polizei. Ein Beamter ist sich sicher, den Helm mit geschlossenem Verschluss aufgefunden zu haben. Eine andere Beamtin will sich an das Gegenteil erinnern.

Für das Gericht steht aber fest: Die Frau hat den Helm nicht ordnungsgemäß getragen. Der Richter geht davon aus, dass der Helm sich beim Sturz löste. Die 31-Jährige sei dann vermutlich ohne ihren Helm vom Motorrad gestürzt.

Gericht bleibt unter Forderung der Staatsanwältin

„Was da passiert ist, ist ohne Frage tragisch. Aber wir müssen juristisch auf die Sache blicke“, sagt die Verteidigerin des Angeklagten. Sie sieht zwischen der Flucht und den Kopfverletzungen keinen kausalen Zusammenhang.

Die Verteidigung ist sich sicher, dass die Frau sich nicht so schwer am Kopf verletzt hätte, wenn sie den Helm richtig getragen hätte. Das sieht das Gericht ähnlich und spricht den Angeklagten wegen der Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen schuldig.

Der 29-jährige Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von insgesamt 450 Euro verurteilt. Das ist laut Auffassung des Richters ausreichend. Damit bleibt er unter der Forderung der Staatsanwältin, die ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert hatte. Der Angeklagte bekommt seinen Führerschein nicht zurück und darf für das nächste halbe Jahr auch keinen neuen beantragen.

In seiner Erklärung geht der Richter darauf ein, dass die schwere Gesundheitsverletzung dem Angeklagten nicht zugeschrieben werden kann. Außerdem glaubt der Richter dem Angeklagten, dass dieser die Tat ehrlich bereue. Er müsse noch lange mit dieser Schuld leben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.