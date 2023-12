Bei der Lindauer U15 läuft es weiter wie am Schnürchen

Nur eine der drei Landesligamannschaften der Young Islanders hat am vergangenen Wochenende gespielt. Und das sehr erfolgreich: Die U15 schlug den Nachwuchs des VfE Ulm/Neu-Ulm klar mit 19:2. Das U20-Spiel in Gerietsried musste abgesagt werden, die U17 war spielfrei.

In ihrer Landesliga sind die U15-Junioren der Young Islanders zurzeit Spitzenreiter. Auch der Trainerausfall hat an der Dominanz der Lindauer nichts verändert. Mit Matthias Köhler, der für den verhinderten Patrick Prell die Mannschaft coachte, ließ die U15 Ulm/Neu-Ulm keine Chance. „Spielerisch hat die Mannschaft eine sehr solide Leistung gezeigt. Insbesondere freut es mich, dass wir sehr viele Torchancen stark herausgespielt haben. Der Leistungsunterschied zwischen den Mannschaften war sehr deutlich, aber wir haben zu keinem Zeitpunkt aufgehört zu spielen“, zeigte sich Köhler zufrieden.

Die Verbesserungen sind klar erkennbar

Nachdem auch das U11-Spiel aufgrund der nicht durchzuführenden Anreise des Gegners mit dem Wetterchaos ausfiel, waren lediglich noch die Sportler und Sportlerinnen der U9 und U7 am Wochenende aktiv. Für die Jüngsten ging es am Samstag zum Learn-to-Play-Turnier (LTP) nach Hard. Neben dem LTP gab es dann am Sonntag noch zwei U9-Trainingsturniere. Einmal wurde in Hohenems ein U9-1 Turnier gespielt - mit einem knappen Kader überzeugten die Lindauer hier. Fast zeitgleich fand in Dornbirn ein U9-2 Trainingsturnier statt, bei welchem die Lindauer Jungs und Mädchen wieder gute Leistungen aufs Eis brachten. „Wir kombinieren hier mittlerweile ganz gut, es ist schön wie sich die Trainingseinheiten in das Spiel übertragen“, freut sich Lindaus Trainer Marko Sakic.

Zum Abschluss des Wochenendes stand dann beim Heimspiel der Oberligamannschaft noch das Pausenspiel in der ersten Drittelpause an. Die Young Islanders aus der U7, U9 und U11 bekamen von den Anhängern der Islanders eine Menge Applaus.