Bei der „Batnight“ auf die Lauer legen

Die Gebietsbetreuung des Bund Naturschutz lädt zur „Batnight“ — der „Nacht der Fledermäuse“– ein. Diese findet jedes Jahr am letzten Augustwochenende bundesweit statt. Die BN–Kreisgruppe Lindau mit der Gebietsbetreuung Moore, Tobel, Bodensee bietet gemeinsam mit der Koordinationsstelle Fledermausschutz ein buntes Programm zum Thema Fledermäuse an — darunter auch zwei abendliche Exkursionen. Bei beiden Veranstaltungen ist auch eine kleine Ausstellung zum Thema Fledermäuse zu sehen.

Los geht es am Freitag, 25. August, ab 20 Uhr bis circa 22 Uhr mit „Fledermäuse belauschen und entdecken“. Treffpunkt ist an der Promenade am Waldsee in Lindenberg. Fledermausspezialist Rudolf Zahner entführt die Teilnehmer in die Welt der Fledermäuse. Er führt mit dem Fledermausdetektor vor, wie man Fledermäuse entdecken und bestimmen kann. Er erläutert aber auch, welche Bedrohungen für diese Tiere bestehen, und wie wir ihnen helfen können –dies ist auch Für Kinder interessant.

Am Samstag, 26. August, startet dann um 18 Uhr bis etwa 22 Uhr die „Fledermausnacht — faszinierende Tiere basteln, belauschen und entdecken“ in Lindau, am Pavillon des Bund Naturschutz auf der Hinteren Insel (Hintere Kollektiv neben Skatepark). Die Fledermausnacht beginnt mit einem „Kennenlernprogramm“ für Kinder und Erwachsene. Dabei sollen die Lebensgewohnheiten der Fledermäuse genauso zur Sprache kommen, wie ihre Gefährdung und Maßnahmen zu ihrem Schutz. Damit man die Tiere besser kennenlernen kann, werden Fledermäuse gebastelt oder gemalt, nach ihren Quartieren gesucht und spielerisch überlegt, wie man ihnen helfen kann. Und abends, wenn es dunkel wird, können die Teilnehmer sie gemeinsam mit dem Spezialisten Rudolf Zahner beobachten und belauschen.