Lindau

Behörden informieren über Hitze– und UV–Schutz

Lindau / Lesedauer: 2 min

Im Strandbad Nonnenhorn gibt es Infos zum Thema Hitze und Schutz vor UV-Strahlung. (Foto: Landratsamt )

Landrat Elmar Stegmann, Nonnenhorns Bürgermeister Rainer Krauß, Thomas Kaleja von der Gesundheitsregionplus sowie Thomas Michel,Direktor der AOK Kempten–Oberallgäu–Lindau haben im Strandbad in Nonnenhorn über die gesundheitlichen Risiken von großer Hitze und hoher UV–Strahlung informiert. Mitten in der Ferien– und Urlaubszeit und bei nahezu 33 Grad im Schatten war das Strandbad voll besucht, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 14:19 Von: Lindauer Zeitung