Behinderungen durch Bauarbeiten am ZUP

Am Mittwoch, 22. November, gibt es am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) in Aeschach Behinderungen wegen Bauarbeiten.

