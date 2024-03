Premieren versprechen in der Regel besonders schöne Abende zu werden. Diejenige am Freitag in der Lindauer Marionettenoper hat ihr Versprechen mehr als gehalten. Vor ausverkauften Rängen gab es das Schauspiel „Doktor Faust“ in einer freien Bearbeitung von Toni Gruber nach dem Deutschen Volksbuch.

Geschrieben hat Gruber das Stück bereits 1980 für das Bad Tölzer Marionettentheater. Mehr als 40 Jahre später hat es Regisseur Bernhard Leismüller nach Lindau geholt. Belohnt wurden er und sein Team für die Aufführung mit Begeisterungsstürmen.

Diese Premiere sei in vielfacher Hinsicht eine besondere, ergriff Oberbürgermeisterin Claudia Alfons das Wort, bevor sich der rote Vorhang hob. Besonders, weil die Inszenierung dieses Mal keine Oper sondern ein Theater sei.

Am Hof zu Padua zeigt Dr. Faust seine magischen Kräfte und zaubert die gestohlene Krone her. (Foto: Christian Flemming )

Außerdem habe Leismüller die Idee für dieses Puppenspiel bereits im Jahr 2000 aus seiner Heimat Bad Tölz mitgebracht. Als Kind, erzählte Leismüller, habe ihn schon das seit 1908 bestehende Bad Tölzer Marionettentheater fasziniert. Daraus sei sein Berufswunsch entstanden.

Was die Lindauer erwartet

Sein wichtigster Lehrer hieß Oskar Paul, der als Figurenbauer und Bühnenbildner an die fünf Jahrzehnte den Stil in Bad Tölz prägte. So kam es im Juni 1980 zur dortigen Uraufführung von Doktor Faust. Mit dabei waren damals schon die Kostüme von Eva Richter, die sich zusammen mit Traudl Eisen (Sprecherin der jungen Hexe) und Alexandra Felts (Sprecherin von Gretchen) unter den Gästen befand.

Nachdem Pauls Ära zu Ende gegangen war und sich ein Wechsel in der Leitung ergab, bot sich Leismüller die Gelegenheit, den Fundus wertvoller Stücke nach Lindau zu holen - wie den des Doktor Faust. Bevor es aber losgehen konnte, standen umfangreiche Restaurierungen der Figuren an, der Einbau neuer bildgebender Techniken sowie die Digitalisierung der Magnetbänder mit den originalen Tonaufnahmen (Joachim Schmid).

Faust begegnet Gretchen. (Foto: Christian Flemming )

Was die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, sind acht Bilder aus dem Leben des Doktor Faust, die aber mit Johann Wolfgang von Goethes Tragödie nicht identisch sind. Das würde den Rahmen eines Puppenspiels sprengen, obgleich Goethe sich von einem solchen inspiriert haben lassen soll.

Wenn sich in Lindau der Vorhang hebt, taucht der Blick in die Studierstube des Heinrich Faust ein. Im wahrsten Sinne des Wortes, wirkt die dunkel beleuchtete Szene doch stark mystisch aufgeladen und ist zugleich von einer enormen Raumtiefe.

Bewusst kein Bezug zu Goethes Meisterwerk

Inmitten seiner Himmelsgestirne zieht der promovierte Gelehrte die Bilanz seines Lebens. Und die fällt vernichtend aus. Sein Famulus Wagner, der zu später Stunde erscheint, bekommt Fausts Verdrießlichkeit zu spüren. Schon in dieser ersten Szene tritt die vereinfachte und gestraffte, zunehmend auf freie Knittelverse ausgerichtete Sprache deutlich hervor.

Das, so Leismüller, habe ausschließlich ökonomische Gründe. Damit wolle man bewusst keinen Bezug auf Goethes Meisterwerk nehmen. Genau das beflügelt das Spiel, zieht einen umgehend hinein und lässt für die Dauer von zwei Stunden alles andere vergessen.

Die Figuren erscheinen einem größer als sie bei einem anschließenden Besuch hinter der Bühne tatsächlich sind. Die Besetzung mit Fabian Burisch, Bernhard und Patrick Leismüller, Nita Riedel, Doris Gütschow und Reinhold Pretscher führt in die finstere Hexenhöhle, nachdem Mephisto aus einer roten Feuerwolke emporgestiegen ist.

Diese Art von Effekten, wie später das Feuerwerk auf dem von Atomkräften zerstörten Planeten Saturn, gehört zu den technischen Neuerungen, die zur Belebung in heutigen Zeiten beitragen. Dialogisch spannend, weil ironisch, tiefgründig und humorvoll angelegt, sind die Begegnungen zwischen Faust und Mephisto von der ersten Spielminute an.

Bezaubernde Kostüme und betörend schöne Kulissen

Faust als der an allem auf dieser Welt Verzagte - Mephisto im Professorentalar als der hinterhältige, mit allen Wassern gewaschene Verführer. Den Teufelspakt beschließen sie, der Dottore gibt sein Blut dafür her, dass ihn dieser Akt mit einiger Sicherheit töten wird. So kann er den ersehnten irdischen Freuden nicht widerstehen.

Selbst die eindrückliche Begegnung mit dem letzten, vor Einsamkeit dahin siechenden Saturnbewohner mit der Originalstimme von Oskar Paul lässt ihn nicht zaudern. Ist Faust wirklich so naiv, dass er die Falschheit nicht durchschaut, schwingt als fortwährende Frage mit.

Im Festsaal am Hofe von Parma ist aus dem Jüngling Faust der hoch geachtete Gelehrte geworden. Derjenige, der dem Herzog die geraubte Krone mittels Magie zurück bringt und einer Hofdame aus der Hand liest. Die Inszenierung beschert dem Publikum bezaubernde Kostüme und betörend schöne Kulissenbilder, unterbrochen von renaissancezeitlicher Musik des Orchesters „Musica Reservata“.

Leismüller lässt die Figuren überaus beweglich und echt erscheinen. Das macht sie so authentisch, wenn Marthe ihre Wäsche aufhängt und den teuflischen Versprechungen anheimfällt.Wenn sie an ihn das junge Gretchen verrät und sich das Spiel mit der Liebschaft zu Faust seinem tragischen Ende nähert.

Nur eben nicht mit dem Ausgang, wie ihn Goethe vorsah. Es kommt am Schluss anders als es kommen sollte. Die Lindauer Marionettenoper hat mit Doktor Faust einmal mehr bewiesen, dass sie ein wichtiges kulturelles Aushängeschild der Stadt ist.

