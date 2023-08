Beate Schulz freut sich über Bronzemedaille

293 aktive Mastersschwimmer haben sich am vergangenen Wochenende an der Aggertalsperre bei Gummersbach getroffen, um die deutschen Freiwassermeister ihrer Altersklassen über 2,5 und fünf Kilometer zu küren. Zeitgleich wurden die Mittelrhein–Freiwassermeisterschaften 2023 und ein Volksschwimmen ausgetragen, sodass das Gelände des Jugendzeltplatzes der Aggertalsperre mehr als ausgelastet war.

Im Mastersbereich werden jeweils fünf Schwimmjahrgänge in einer Altersklasse zusammengefasst. Deshalb musste die einzige Vertreterin des TSV 1850 Lindau, Beate Schulz, mit Jahrgang 1969 als Jahrgangsälteste in der Altersklasse (AK) 50 starten. Bei besten Außenbedingungen und perfekten Grad Wassertemperatur sind am Samstag zuerst die Meister über die 2,5–Kilometerstrecken ermittelt worden. Dabei galt es, einen mit Bojen markierten Rundkurs von 1250 Metern zwei– beziehungsweise viermal (2,5 und fünf Kilometer) zu umschwimmen. Beate Schulz fand beim Massenstart der 63 Schwimmerinnen ihres Laufes nicht optimal ins Rennen und landete mit 34 Sekunden Rückstand auf die Drittplatzierte in einer Zeit von 38:02,45 Minuten auf Rang fünf im Feld der 13 Schwimmerinnen ihres Jahrgangs.

Besserer Start im zweiten Wettkampf

Mit 36 Schwimmerinnen starteten am Sonntag im Fünf–Kilometer–Lauf fast nur halb so viele Teilnehmerinnen, was Schulz zu einem besseren Start im übersichtlicheren Feld verhalf. Dies nutzte aber auch Katharina Ashauer (SG Wuppertal), die Dauerkonkurrentin von Schulz. Im sogenannten Windschattenschwimmen (drafting) nahm Ashauer hinter Schulz und der parallel schwimmenden jüngeren Schwimmerin Kerstin Wieschalla (TPSK 1925) kräfteschonend die Verfolgung auf. Auf den letzten 500 Metern zog Ashauer dann an beiden vorbei und beendete mit neun Sekunden Vorsprung auf Schulz ihr taktisch klug geschwommenes Rennen als Zweite von Sieben des Jahrgangs. Schulz und Wieschalla hatten Ashauer auf der Zielgeraden nach diesem kräftezehrenden Rennen nichts mehr entgegenzusetzen. Schulz freute sich aber mit einer Zielzeit von 1:17:30,09 Stunden sehr über die hart erkämpfte Bronzemedaille. Katja Hechel (SG Glems) erreichte mit knapp sechs Sekunden Rückstand auf Schulz die Anschlagtafel.

Überragende Altersklassensiegerin wurde mit Abstand, wie auch schon auf den 2,5 Kilometern, Sandra Hornig (DSW 1912 Darmstadt) in 1:13:19,52 Stunden. Alle nachfolgenden Finisherinnen zeigten auf beiden Strecken mit eng beieinanderliegenden Zielzeiten die hohe Leistungsdichte der AK 50. „Für Schulz bedeutet dieses Abschneiden perspektivisch für das nächste Jahr in der neuen AK 55, dass der Trainingsaspekt auch auf das taktische Schwimmen ausgeweitet werden muss und dass Rücksicht und gute Erziehung im Freiwasserwettkampf leider keinen Platz haben“, bilanziert der TSV 1850 Lindau in seiner Mitteilung.