Bealtes-Songs im Jazz-Format

Im Lindauer Jazzclub unterhält am Samstag, 16. März, das Phishbacher Trio ( US/D/CZ) plays the Beatles die Gäste im kleinen Zeughaus, Paradiesplatz 4, auf der Lindauer Insel. Dabei ist der in New York lebende Walter Fischbacher kein Unbekannter auf der Insel. Seit dem Jahr 2017 ist er immer wieder mit Sängerinnen der New Yorker Jazz Szene beim Jazzclub Lindau zu Gast.

Dieses mal werden er und sein Trio das Publikum mit eigenen Jazz-Interpretationen ausgewählter Beatles-Songs unterhalten.

Vom musikalischen Geschmack zweier älterer Geschwister beeinflusst, zählten die Beatles bereits in jungen Jahren zu Fischbachers Lieblingsbands. Zu seiner eigenen Band Phishbacher gehören auch der tschechische Bassist Petr Dvorsky und der deutsche Schlagzeuger Ulf Stricker. Mit dabei haben die drei Musiker ihr neues Album „The fab three“.

Los geht’s am Samstag, 16. März, um 20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse ab 19 Uhr erhältlich.