Lindau

Bayreuther Finanzprobleme spülen Islanders ins Play-off-Rennen

Die EV Lindau Islanders (vorne Philipp Faulhaber) haben am vergangenen Wochenende mit dem 5:2-Derbyerfolg gegen den ECDC Memmingen aufhorchen lassen. (Foto: Florian Wolf )

Am Mittwoch meldeten die Bayreuth Tigers Insolvenz an und sagten die nächsten Spiele in der Eishockey-Oberliga Süd ab. Lindau eröffnet das neue Gedankenspiele.