Mehrere Wochen ist der Aufzug am Bahnhof Lindau-Reutin defekt gewesen. Kurz war er in Betrieb - jetzt fährt er wieder nicht mehr

Der Bahnhof Lindau-Reutin ist für viele Pendler ein wichtiger Knotenpunkt. Am Treppenaufgang prangt ein Schild des Landes: „Bayern barrierefrei“. Dieses Schild wirkt aber immer wieder wie ein schlechter Witz.

Der Aufzug, der die knapp 40 Treppen „barrierefrei“ machen sollte, ist erst vor Kurzem erneut für mehrere Wochen ausgefallen. Das ist nicht das erste Mal.

In den vergangenen Jahren musste die Feuerwehr immer wieder zu Einsätzen am Bahnhof ausrücken. Der Aufzug blieb regelmäßig stecken und schloss Menschen ein. Nicht alle blieben unversehrt, in einem Fall bekamen die Eingesperrten Atemnot. Seit der Eröffnung des neuen Bahnhofs in Reutin ist der Aufzug immer wieder kaputt. Jetzt war er für vier Wochen nicht in Betrieb.

Bahn bestätigt vier Wochen Ausfall

„Angeblich seien die Aufzüge zuverlässiger geworden“, sagt Ulrike Lorenz-Meyer, Behindertenbeauftragte des Stadtrats. Die Überführung verfügt aber nur über zwei Aufzüge. Somit muss man für eine Gleisüberquerung immer beide Fahrstühle benutzen. Deswegen „reicht es ja schon, wenn einer von beiden defekt ist“, fügt Lorenz-Meyer hinzu. Eine Alternative zu den Aufzügen bieten nur die Treppen.

Manchmal mussten Menschen im Rollstuhl von mehreren Leuten getragen werden. Gamze Basalak

Die Bahn bestätigt, dass es ab dem 19. September mehrfache Reparaturarbeiten am Aufzug gegeben habe, wobei aber „keine dauerhafte Störungsfreiheit hergestellt werden konnte“. Für die Fahrgäste bedeutete das vier Wochen keinen Aufzug und somit keine Barrierefreiheit im Bahnhof Lindau-Reutin.

Der Freistaat wirbt am Bahnhof Lindau-Reutin mit Barrierefreiheit. (Foto: Falk Böckheler )

Dies führte zu teils skurrilen Szenen, wie Gamze Basalak berichtet. Sie ist Verkäuferin in der Bäckerei Dopfer, deren Verkaufsstand sich direkt neben dem Aufzug befindet. „Manchmal mussten Menschen im Rollstuhl von mehreren Leuten getragen werden“, berichtet sie. Die Mitarbeiter der Bahn hätten ihr keine genaueren Angaben zur Reparatur geben können. „Mir haben sie gesagt, das könnte bis Ende des Jahres dauern.“

Aufzug kurzzeitig wieder in Betrieb

So viel Verspätung hatte die Deutsche Bahn dann aber doch nicht. In der Zwischenzeit wurde der Aufzug zwar repariert, fällt aber zehn Tage später erneut aus. Der Ärger der Verkäuferin wächst. „Das geht uns so langsam auf die Nerven“, sagt Basalak. Einige Kunden würden sich immer wieder bei der Bäckerei beschweren. „Viele verstehen nicht, dass wir nicht von der Bahn sind.“

Der Deutschen Bahn ist laut der Pressestelle die „Wichtigkeit des Aufzuges bewusst“. Die Reparatur habe sich durch „die Zulieferung notwendiger Ersatzteile etwas verzögert“. Die Pressestelle betont die Zuverlässigkeit. So seien die DB-Aufzüge nach eigener Statistik zu 95 Prozent verfügbar.

Lösungsansatz der Bahn fraglich

Die Bahn will mit technischen Neuerungen Abhilfe schaffen. „Störungen werden durch die eingebauten Sensoren sofort gemeldet“, heißt es in einem Statement. Diese sollen dann automatisch an die Onlinedienste übermittelt werden. Damit könnten sich Fahrgäste im Voraus online darüber informieren, ob die Aufzüge an den angepeilten Stationen funktionieren oder nicht.

„Aber das ist doch keine Lösung“, entgegnet Ulrike Lorenz-Meyer. Auch sie stand schon mit schwerem Fahrrad oder Gepäck vor einem defekten Aufzug. Die Stadt könne in Lindau-Reutin keine Rampen auf eigene Kosten zur Verfügung stellen. Die Bahnhöfe würden in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn liegen. So bleibt der Bahnhof Lindau-Reutin nur vorübergehend barrierefrei. Nur zehn Tage nach der Reparatur war der Aufzug wieder defekt. Ob eine langfristige Lösung gefunden werden kann, wird die Zeit zeigen.