Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat kurzfristig am Samstag, 27. Januar eine Mahnaktion/Kundgebung in Lindau unter dem Motto „Zu viel ist zu viel. Jetzt ist Schluss!“ angemeldet. Beginn der Veranstaltung mit dem BBV-Präsidenten Günther Felßner ist um 9 Uhr am Therese-von-Bayern-Platz (vor der Inselhalle). Das Ende der Kundgebung ist gegen 11 Uhr geplant.

Anlass der Mahnaktion ist die dreitägige Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen, die bis 28. Januar in der Lindauer Inselhalle stattfindet. „Um unseren Anliegen nochmals Nachdruck zu verleihen, veranstaltet der BBV eine Mahnaktion/Kundgebung“, schreibt der Bayerische Bauernverband in einer Pressemitteilung.

Kundgebung ohne Traktoren

Die Aktion wird ohne Traktoren sein, denn die Zufahrt auf die Insel mit Traktoren sei laut Landratsamt nicht gestattet.

Die Proteste der Bauern richten sich gegen den Abbau von Steuervergünstigungen. Die Regierung machte zwar Zugeständnisse - doch die reichen den Landwirten nicht.