Mehr als eine Viertelmillion Menschen in Deutschland haben keinen Mietvertrag und kein eigenes Zuhause. Auch in Lindau sind Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen. Doch sie werden oft übersehen. Zum Tag der wohnungslosen Menschen am 11. September will die Diakonie Allgäu auf deren Schicksal hinweisen.

Es ist ein Dilemma: Wer unbehaust ist, schämt sich und versucht, möglichst nicht als wohnungsloser Mensch erkannt zu werden. So entstehe eine Dynamik zwischen dem nachvollziehbaren Bemühen, sich unauffällig zu verhalten, und der Folge dann auch tatsächlich von den Mitmenschen, der Solidargemeinschaft übersehen zu werden.

„Fakt ist, dass sich die Krise vom definitiv unbezahlbaren Wohnraum und die damit gestiegenen Zahlen an Wohnungs– und Obdachlosen unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle bewegen“, schreibt die Diakonie Allgäu in einer Pressemitteilung.

Stadtteilspaziergang zum Thema Wohnungslosigkeit

Um dies zu ändern, bietet die Fachstelle für Wohnungsnotfallhilfe im Landkreis Lindau gemeinsam mit der Bahnhofsmission Lindau am Montag, 11. September, zwei Aktionen an. Ab 10 Uhr werden die Barber Angels an der Bahnhofsmission obdachlosen und bedürftigen Menschen Friseurdienstleistungen kostenlos anbieten.

Außerdem findet von 13 bis 14.30 Uhr ein Stadtteilspaziergang zum Thema Wohnungslosigkeit statt. Roter Faden ist die fiktive Geschichte von Hermann und Bruno, die an unterschiedlichen Stellen der Stadt erzählt wird und darstellt, wie man in die Wohnungslosigkeit geraten kann und wo Betroffene welche Unterstützung bekommen.