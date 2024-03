Im Theater Lindau steht am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr, ein weiterer Ballettabend mit dem Theater Trier auf dem Spielplan. „Die vier Elemente“ sind ein vierteiliger Tanzabend von Katja Wachter, Gustavo Ramírez Sansano, GeorgReischl und Roberto Scafati. Vier Choreografen schaffen laut Ankündigung „mit ihren Assoziationen zu den Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft einen Theaterabend von faszinierender Poesie“. Das Feuer sieht Katja Wachter als Element mit fast widersprüchlichen Qualitäten, Wärme und Licht spendend, gleichzeitig jedoch auch zerstörerisch und immer bestrebt, sich auszubreiten. Für Georg Reischl bietet Erde nicht nur die Perspektive der Fruchtbarkeit und des Wachstums; sie ist die Grundlage, in der wir verwurzelt sind, heißt es in der Vorschau weiter. Gustavo Ramírez Sansano wird das quirlige und kaum greifbare Luft-Element in Bewegung übersetzen. Die Energie des Wassers schließlich von molekularen Mustern bis hin zur reinigenden Naturgewalt bildet eine Brücke zwischen der immateriellen und der materiellen Welt, spielen doch für Roberto Scafati in „Aqua“ nebenphysikalischen und chemischen Eigenschaften auch die Begriffe „Gedächtnis“ und „Information“ eine Rolle.

Der Trierer Ballettdirektor Roberto Scafati kombiniert seine eigene künstlerische Arbeitsweise mit den choreografischen Handschriften von ausgesuchten Kolleginnen und Kollegen und bringt so dem Publikum die Vielfalt zeitgenössischen Tanzschaffens näher.

Tickets gibt es an der Theaterkasse (An der Kalkhütte 2a, neben dem Haupteingang des Stadttheaters) täglich ab 10 Uhr außer mittwochs, per Emailbestellung an