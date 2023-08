Die ersten Keller sind gebaut — es geht voran im Vierlinden–Quartier. Die Firma I+R Wohnbau bereitet jetzt den Verkauf von Wohnungen vor.

Auf dem 33.000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Lindaupark und Lidl stehen mehrere Kräne. Große Baugruben sind ausgehoben. In 14 Gebäuden sollen hier in den kommenden Jahren insgesamt 414 Wohnungen entstehen. Wo einst Industrie war, wird bald ein komplett neues Wohngebiet samt Kita und Abenteuerspielplatz sein.

13 der großen Häuser baut die Firma I+R Wohnbau, eines die Feneberg–Gaschler GmbH. In ihrem Gebäude entsteht das neue Parkhaus des Lindauparks, auf dessen Dach vier Wohnhäuser stehen sollen.

Erste Obergeschosse im März fertig

Gebaut wird in Etappen. Im ersten Bauabschnitt lässt I+R vier Häuser bauen, erläutert Markus David aus der Marketing–Abteilung der Firma. „Aktuell wird die Kellerdecke errichtet und im September starten die Bauarbeiten für die ersten Obergeschosse.“ Die Tiefgarage für diesen Bereich ist so gut wie fertig.

Wenn alles nach Plan läuft, dann sind die Arbeiten für die Obergeschosse der ersten vier Gebäude im März fertig. „Der komplette Rohbau des ersten Bauabschnitts wird im Frühjahr 2024 fertiggestellt.“

Wir haben bereits mit jenen Personen Gespräche geführt, die sich für das Projekt interessierten und sich für eine Wohnung vorgemerkt haben. Markus David

Die I+R Wohnbau hat vorher noch nie ein Wohnbauprojekt dieser Größenordnung komplett selbst umgesetzt. Die Firma rechnet im Vierlinden–Quartier mit einem Gesamtvolumen von 170 Millionen Euro.

Auch am neuen Lindaupark–Parkhaus wird bereits gebaut. „Der Erdaushub und die Gründungsmaßnahmen sind abgeschlossen, jetzt beginnen die Baumeisterarbeiten mit der Errichtung der Fundamente“, schreibt David auf Nachfrage. Das neue Parkhaus ist nötig, weil das Einkaufszentrum in den kommenden Jahren um 5000 Quadratmeter erweitert werden soll, indem das jetzige Parkdeck überbaut wird.

Manche Baukosten sinken

Zu nennenswerten Verzögerungen sei es seit dem offiziellen Spatenstich im Frühjahr nicht gekommen, so David weiter. Was die Baukosten betrifft, habe die i+R in den vergangenen Monaten „jede Form der Entwicklung“ mitbekommen. „Von tatsächlich sinkenden über stagnierende bis hin zu nach wie vor steigenden Preisen, etwa bei Produkten mit energieintensiver Herstellung.“

Auf dem ehemaligen Industrieareal realisiert I+R Wohnbau in den nächsten Jahren das Vierlinden-Quartier. So wird es aussehen, wenn es fertig ist. (Foto: I+R Wohnbau )

I+R Wohnbau plant, Teile des Quartiers an Investoren zu verkaufen. In sechs Gebäuden entstehen außerdem Eigentumswohnungen, für die sich Interessenten auf der Internetseite der Firma vormerken lassen konnten. Preise für die Wohnungen wurden wegen der schwer kalkulierbaren Baukosten bisher allerdings noch nicht festgesetzt.

„Wir haben bereits mit jenen Personen Gespräche geführt, die sich für das Projekt interessierten und sich für eine Wohnung vorgemerkt haben“, schreibt David. Nun bereite die Firma den Verkaufsstart vor, weitere Informationen dazu gebe es dann auf ihrer Internetseite.

2025 sollen die ersten einziehen

In dem neuen Wohngebiet wird es aber auch mehr als 130 sozial geförderte Wohnungen geben. Denn die Stadt wendet im Vierlinden–Quartier zum ersten Mal die so genannte sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) an: Dabei müssen etwa ein Drittel der Wohnungen als Sozialwohnungen zur Miete angeboten werden, und zwar für verschiedene Einkommensstufen.

Die Hälfte der Sobon–Wohnungen baut die I+R Wohnbau, die andere Hälfte die Feneberg–Gaschler Projektentwicklungs GmbH über dem neuen Parkhaus.

Das Quartier wird zu 100 Prozent geothermisch mit Wärme versorgt. Dafür würden Sonden in einer Gesamtlänge von 24 Kilometern im Boden verbaut. Photovoltaik–Anlagen generieren zudem Öko–Strom. Der Lindaupark wird laut einer Pressemitteilung mit einem neuen Energiekonzept künftig 2100 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr sparen — trotz Erweiterung.

Zudem soll es im Vierlinden–Quartier viel Grün geben: mit einem zentralen Park, bepflanzten Innenhöfen und privaten Gärten. 2025 sollen die ersten Bewohner einziehen, drei Jahre später soll das gesamte Projekt abgeschlossen sein.