Jede Menge Lichter, Glühweinduft und Eierpunsch: Nächste Woche, am Donnerstag, 23. November, geht die Lindauer Hafenweihnacht wieder los. Sie geht bis zum 17. Dezember.

Was man für den diesjährigen Weihnachtsmarktbesuch wissen muss.

Die Anreise: Züge, Parkplätze und Schiffsverbindungen

In jedem Jahr kommen Millionen Besucher auf die Lindauer Hafenweihnacht. Sie reisen mit dem Auto, per Zug oder mit Bussen an. Vor allem das Parken kann zur Herausforderung werden. Arnold Weiner, Leiter des Lindauer Eventmanagements, empfiehlt die Anreise mit der Bahn.

„Im Idealfall fahren unsere Besucherinnen und Besucher mit der Bahn oder mit dem Schiff direkt vor das Tor unserer Hafenweihnacht“, so Weiner. Zwischen der Insel und Kressbronn fahren bis Anfang Dezember allerdings keine Züge. Dass die Reisenden teilweise auf den Schienenersatzverkehr umsteigen müssen, sei nicht ideal.

Öffnungszeiten Hafenweihnacht Die Hafenweihnacht findet von Donnerstag, 23. November, bis Sonntag, 17. Dezember, statt. Immer donnerstags bis sonntags von 11 Uhr bis 21 Uhr.

Auch mit dem Schiff ist die Hafenweihnacht zu erreichen: Die Vorarlberg Lines bieten einen Pendelverkehr zwischen Lindau und Bregenz an. Auch die Schweizer Bodenseeschifffahrt pendelt an allen Wochenenden von Rohrschach nach Lindau.

Der Aufenthalt: Das sind besondere Programmpunkte

Eröffnet wird die Hafenweihnacht am Donnerstag, 23. November am Hafen.

Eine besondere Hütte ist die sogenannte soziale Bude. An diesem Stand verkaufen Vereine oder gemeinnützigen Gruppen jeweils für einen Tag Plätzchen, Gestricktes oder Gebasteltes. Die Einnahmen kommen den jeweiligen Vereinen zugute. Die soziale Bude steht dieses Jahr in der Nähe des Mangturms.

Am Alten Rathaus kann man den riesigen, geschmückten Weihnachtsbaum bewundern. Adventliche Stadtführungen und Nachtwächterrundgänge starten auch dort. Sie finden an den Freitagen und Samstagen statt.

Eine große Tradition hat mittlerweile das Nikolausschwimmen am Samstag nach Nikolaus. Wer mitmachen möchte, muss sich davor anmelden. Zuschauen ist aber auch schon ein Spaß.

Eine große Krippe aus Naturmaterialien findet sich in der Kirche Sankt Stephan. Dort bauen die Lindauer Brüder Michael und Martin Wäger laut Veranstalter eine rund 60 Quadratmeter große Krippenlandschaft auf.

Wer genug von dem Trubel auf der Insel hat, kann auch eine Schiffsrundfahrt auf dem Weihnachtsschiff machen.

Ein besonderes Flair mit viel Kunsthandwerk gibt es beim Zeughausmarkt. Er findet von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, am Schrannenplatz statt.

Der traditionelle Abschluss der Lindauer Hafenweihnacht ist dann das festliche Turmblasen. Vom Mangturm, dem Balkon des Hotel Reutemann oder auch von der Terrasse des Lindauer Hofes spielen Musikkapellen, Bläsergruppen oder auch Alphörner. Die Gruppen an den verschiedenen Standorten spielen immer wieder abwechselnd.

Für die Kinder: Das gibt es für die Kleinen

Auch Kinder gehen bei der Hafenweihnacht nicht leer aus. Bei der Märchenstunde im Zauberwald werden immer freitagnachmittags Geschichten vorgelesen. Kinderpunsch gibt es an Ständen am Mangturm und am Hotel Helvetia.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es noch?

Die Lindauer Hafenweihnacht und der Bregenzer Weihnachtsmarkt sind mit einem Schiff quer über den Bodensee verbunden. Die Schiffe legen direkt am Tor zur Hafenweihnacht an. Der Bregenzer Weihnachtsmarkt geht vom 15. November bis zum 23. Dezember.

Auch der Wasserburger Christkindlmarkt ist nicht weit weg. Er findet vom 24. November bis zum 23. Dezember immer freitags, samstags und sonntags sowie am Donnerstag, 21. Dezember, statt. Am 8. und 9. Dezember gibt es einen Weihnachtsmarkt in Nonnenhorn. Auch in vielen anderen Gemeinden gibt es Märkte.