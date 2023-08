Das Festzelt für das 58. Lindauer Oktoberfest steht. Übers Wochenende haben etwa 50 junge Helferinnen und Helfer vom Aufbauteam des Musikvereins Lindau–Aeschach–Hoyren gemeinsam das große Zelt aufgestellt. Was alles geboten ist, wenn der Musikverein Lindau– Aeschach/Hoyren einlädt, und was es zu beachten gibt.

„Da schlafen andere noch lange am Wochenende, wenn unsere Musikantinnen und Musikanten schon fröhlich zum Helfen antreten. Ich bin stolz auf sie. Ohne sie könnten wir das Fest nicht ansatzweise stemmen“, sagt Karl Meßmer, der Vorsitzende des Musikvereins.

Er ist sich aber auch sicher: „Die jungen Leute lernen viel fürs Leben. Neben handwerklichen Fähigkeiten und Organisationstalent auch Werte wie Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Disziplin. Es kristallisieren sich richtige Macher heraus.“

Herzstück wird eingerichtet

In den restlichen Tagen bis zum Feststart am kommenden Freitag sind der Innenausbau des Festzeltes, die Einrichtung der Infrastruktur und das Herrichten des Festgeländes in vollem Gang. Unter anderem wird das Herzstück, die große Wiesnküche eingerichtet.

Das erste Element steht – hier wird am Freitag der Eingangsbereich sein. Dahinter, noch liegend, die weiteren Segmente und die blauen Borten. Etwa 50 Helferinnen und Helfer vom Aufbauteam des Musikvereins Lindau-Aeschach/Hoyren haben das Festzelt unter der Leitung von Manuel Meßmer übers Wochenende aufgebaut. (Foto: Susi Donner )

In ihr wird es an den drei Festtagen heiß zugehen, wenn Küchenchefin Lena Berdichever und ihr Küchenteam die typischen Oktoberfestgerichte zubereiten. Es gibt Ochsenbraten, Grillhähnchen, Gerhards Käsespätzle, original Lindauer Leberkäse, Wurstsalat und saurer Käse. Auch ein veganes Gericht soll es wieder geben.

Zum Schluss wird das Festzelt liebevoll dekoriert und bekränzt und die Tische werden vorbereitet. Dann können vom 1. bis zum 3. September die Lindauer ihr Oktoberfest feiern.

Am Freitag werden nach dem traditionellen Fassanstich dem zufriedenen „Auf ‘baut is‘!“ die legendären Worte „O’zapft is‘!“ folgen. Fans des Lindauer Oktoberfestes schätzen den urgemütlichen „Abend der Betriebe“ am Freitag ganz besonders, zu dem auch alle anderen über 16 Jahre kommen dürfen — solange es Tickets an der Abendkasse gibt.

Einlass ist ab 16 Uhr und ab 16.30 Uhr spielt die Liveband „Falschspieler“ aus dem Allgäu. Den Festeinzug um 19 Uhr begleitet der Musikverein Oberreitnau. Nach dem traditionellen Fassanstich, bei dem Bürgermeister Mathias Hotz den Hammer schwingen wird, geht es mit der „Joe Williams Band“ in die erste Partynacht.

Partynacht Teil zwei mit Freibier

Am Samstagabend spielt eine neue Band: Auf die Bänke, fertig los heißt es zum ersten Mal mit „Freibier“. Doch hier geht es nicht um kostenlosen Ausschank, sondern um „fünf musikalische Braumeister und eine reizende Bierkönigin“, wie sich die Band selbst ankündigt.

Ein ungewöhnlicher Blick auf den gesamten Festplatz von oben: Auf dem Parkplatz liegen alle weißen Zeltstangen für den Aufbau vorbereitet. Etwa 50 Helferinnen und Helfer vom Aufbauteam des Musikvereins Lindau-Aeschach/Hoyren haben das Festzelt unter der Leitung von Manuel Meßmer übers Wochenende aufgebaut. Im Bild unten ist die Wiese zu sehen, auf der stimmungsvolle Außenbereich eingerichtet wird. (Foto: Susi Donner )

Die Band aus dem Deggenhausertal wird ab 20 Uhr das Partyvolk rocken. Sie versprechen, das Festzelt mit viel Charme, herzlicher Lebensfreude, rauem Alpenrock und Hits direkt von der Après–Ski–Bar in ein kochendes Sudhaus zu verwandeln.

Für das Warm–up ist am Nachmittag ab 16.30 Uhr ist der Musikverein Ahausen zuständig. Für die Freibier–Party am Samstag gibt es keinen Vorverkauf, nur Abendkasse. Wer wissen will, ob es noch Tickets gibt, kann auf dem Instagram–Kanal des Musikvereins nachschauen wie viel Platz noch im Zelt ist. Einlass zur Partynacht ist ab 18 Jahren und es gilt das „One–Way–Ticket“.

Kulinarisches Oktoberfest

Gefeiert wird nicht nur im großen Festzelt. Es gibt auch einen stimmungsvoll beleuchteten Obstgarten, in die Gäste schöne Stunden verbringen und sich später unterm Sternenhimmel abkühlen können. Eine einmalige Besonderheit beim Lindauer Oktoberfest: Hier wird das Original Münchner Oktoberfestbier ausgeschenkt — noch bevor in München die Wiesn beginnt.

Entspannter Familientag

Der Familiensonntag ist ein weiterer Publikumsliebling. Er gehört bei freiem Eintritt allen — von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Neukirch und der zünftige Mittagstisch lockt.

Nachmittags gibt es Musik, Spiel und Spaß. Um 13 Uhr beginnt der Wettbewerb „Lindauer Schützenkönig“ der Lindauer Zeitung, unterstützt von der „königlich privilegierten Schützengesellschaft Lindau“. Der Wettbewerb findet am Schießstand im Freigelände statt. Ende ist um 17 Uhr.

Die Siegerehrung ist um 18 Uhr vor dem Schießstand oder bei nasser Witterung auf der Hautbühne. Der Hauptgewinn ist ein Ehrentisch am „Abend der Betriebe“ auf der Lindauer Wies‘n 2024.

Ab 14 Uhr werden zudem die jüngsten Oktoberfestbesucher bestens unterhalten: Kinderschminken, Hüpfburg, ein Traktorenbähnchen vom Weißensberger Narrenverein vor dem Zelt, eine Kindereisenbahn auf dem Verkehrsübungsplatz von der BSW Modellbahngruppe Lindau und vieles mehr stehen auf dem bunten Kinderprogramm.

Ab 15 Uhr spielt der Musikverein Schmalegg, um 18 Uhr wird der Lindauer Wies’n Schützenkönig oder die Königin gekürt und um 19 Uhr klingt das Fest aus.